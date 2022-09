Heute im TV: Sci-Fi-Kracher, in dem fast Angelina Jolie und Brad Pitt mitgespielt hätten

Das Sci-Fi-Epos Mad Max: Fury Road hat eine lange Reise hinter sich. Bevor der Film im Sommer 2015 in die Kinos kam waren Angelina Jolie und Brad Pitt für die Hauptrollen vorgesehen.

Mit Mad Max: Fury Road hat Reigsseur George Miller einen phänomenalen Science-Fiction-Actionfilm geschaffen, der besonders von der Dynamik zwischen Charlize Theron und Tom Hardy zehrt. Ursprünglich sollten die Hauptrollen jedoch mit zwei völlig anderen Stars besetzt werden: Angelina Jolie und Brad Pitt-

Diese spannende Trivia stammt aus dem Buch Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, das im Februar 2022 veröffentlicht wurde und die Entstehungsgeschichte des Films erzählt. Auf Twitter teilte Autor und Popkultur-Kolumnist Kyle Buchanan damals einen spannenden Auszug.

Der Mad Max: Fury Road mit Angelina Jolie und Brad Pitt ging in der Produktionshölle unter

Als sich Miller 2001 – damals noch unter dem Dach von 20th Century Fox – an einen seiner vielen Versuche wagte, um Mad Max: Fury Road endlich ins Kino zu bringen, war unklar, ob Mel Gibson zurückkehren würde. Auf Basis dieser Ungewissheit wurden verschiedene Namen durch den Raum geworden, u.a. die von Jolie und Pitt.

Von dem Power-Couple, das 2005 mit Mr. & Mrs. Smith Hollywood eroberte, waren sie damals noch ein Stück entfernt. Gefragt waren sie trotzdem: Jolie etablierte sich gerade mit Nur noch 60 Sekunden und Lara Croft: Tomb Raider als Actionheldin. Pitt kam von einer Reihe an Achtungserfolgen und hatte Ocean's Eleven in den Startlöchern.

Schlussendlich ist der Mad Max: Fury Road aus dem Jahr 2001 nie über die Vorproduktion hinausgekommen. Nach den Terroranschlägen am 11. September wurde das Projekt auf Eis gelegt. Die Entwicklung der jetzigen Version begann erst Ende der 2000er Jahre mit Warner Bros. als finanzierendes Studio im Rücken.

Mit Mad Max: Furiosa entsteht aktuell der nächste Mad Max-Film. Wie es der Titel erahnen lässt, fokussiert sich das Prequel auf die Vorgeschichte von Imperator Furiosa. Nach Theron übernimmt Das Damengambit-Star Anya Taylor-Joy den ikonischen Part. Der deutsche Kinostart ist für den 23. Mai 2024 geplant.

