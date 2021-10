Horror & Leonardo DiCaprio-Kracher bei Amazon Prime: Alle 54 Filme und Serien der Woche

Zwei neue Horrorfilme, ein Leonardo DiCaprio-Kracher und der Freddie Mercury-Film Bohemian Rhapsody: Das sind die neuen Starts bei Amazon Prime diese Woche.

Anonnent:innen von Amazon Prime können sich zum Monatsanfang auf zahlreiche neue Filme und Serien im Katalog des Streaming-Diensts freuen. Mit dabei ist eine Ladung Horror, Oscar-Filme und Survival-Thrills mit Bären-Besuch.

Neu bei Amazon Prime sind zwei Horrorfilme aus der Reihe Welcome to Blumhouse (Bingo Hell * und Black as Night *), der oscarprämierte Kriegsfilm 1917 *, das Biopic Bohemian Rhapsody * über Queen-Frontmann Freddie Mercury und das Katastrophenmusical Cats *.

Schaut euch den Trailer für den Horrorfilm Bingo Hell bei Amazon Prime an:

Bingo Hell - Trailer (English) HD

Wer auf Survival-Thrills und Bärenangriffe in sienen Filmen nicht verzichten will, kann sich am Sonntag außerdem auf The Revenant - Der Rückkehrer mit Leonardo DiCaprio freuen. Fans von Loki sollten sich wiederum unbedingt The Last Black Man in San Francisco vormerken, mit dem Loki-Schurke Jonathan Majors seinen Durchbruch gefeiert hat.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Podcast: Die 22 besten Oktober-Serienstarts

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 22 großen Highlights des Monats vor - von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.