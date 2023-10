Horror-Meister klaut für neuen Film gleich 9 (!) Stars aus einer der besten Netflix-Serien des Jahres

Nach dem Netflix-Horror Der Untergang des Hauses Usher steht das nächste Projekt von Mike Flanagan in den Startlöchern: seine dritte Stephen King-Verfilmung.

Mit Der Untergang des Hauses Usher brachte uns Regisseur Mike Flanagan zuletzt eine der besten Netflix-Serien des Jahres. Als eine der wichtigsten Stimmen des modernen Horrors zeichnete er in den vergangenen Jahren für zahlreiche Schauer-Werke verantwortlich, die schockierenden Grusel mit emotionalen Geschichten vereinten.

Film-Fans beeindruckte Flanagan zuletzt 2019 mit der fantastischen Stephen King-Verfilmung Doctor Sleeps Erwachen. Vier Netflix-Horror-Serien später dreht Flanagan jetzt seinen ersten neuen Spielfilm seit vier Jahren. Er basiert erneut auf einem Werk des Horror-Meisters Stephen King. Und die riesige Besetzung versammelt zahlreiche Netflix-Stars.

The Life of Chuck wird Mike Flanagans dritte Stephen King-Verfilmung

The Life of Chucks ist bereits das dritte Projekt von Mike Flanagan, das auf einem Werk von Stephen King basiert. Nach Das Spiel und Doctor Sleeps Erwachen soll uns diesmal aber keine reine Horror-Geschichte erwarten, sondern eine dramatische Stephen King-Verfilmung, wie beispielsweise Die Verurteilten oder Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers.

Basierend auf der Kurzgeschichte Chucks Leben uns Kings Novellensammlung Blutige Nachrichten erzählt der Film drei Kapitel aus dem Leben eines Mannes namens Charles Krantz in umgekehrter Reihenfolge – von seinem Tod bis zu seiner Kindheit in einem vermeintlichen Spukhaus. Die Hauptrolle übernimmt dabei Loki-Star Tom Hiddleston.

Mike Flanagan holt für seinen neuen Film viele Stars aus seinen Netflix-Serien zurück

Die Dreharbeiten zu The Life of Chuck laufen bereits seit diesem Oktober. Auf X (ehemals Twitter) verkündete Mike Flanagan nun die enorme Besetzung des Films, die zahlreiche bekannte Gesichter aus seinen bisherigen Filmen und Netflix-Serien zurückholt.

Insgesamt neun Stars aus Der Untergang des Hauses Usher werden vor der Kamera wieder vereint: Mark Hamill, Kate Siegel, Rahul Kohli, Samantha Sloyan, Carl Lumbly, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Molly C. Quinn und Michael Trucco.



Weiterhin gehören zur namhaften Besetzung die aus anderen Flangan-Werken bekannten Heather Langenkamp (Gänsehaut um Mitternacht), Karen Gillan (Oculus), Jacob Tremblay (Doctor Sleep) sowie die FlanaganVerse-Neuzugänge Chiwetel Ejiofor, Matthew Lillard, Harvey Guillen und David Dastmalchian.



Wann startet die Stephen-King-Verfilmung The Life of Chuck?

Das Projekt ist eine Independent-Produktion ohne Beteiligung eines Hollywood-Studios oder Streaming-Dienstes. Daher ist noch nicht bekannt, ob The Life of Chuck im Kino oder im Stream zu sehen sein wird. Da die Produktion kürzlich gestartet ist, wäre ein Starttermin Ende 2024 oder 2025 denkbar.

