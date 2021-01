Horror-Nachschub: 30 neue Schocker bei Netflix und Amazon im Winter

Im Winter gibt's die volle Ladung Horror. Fans gruseliger Unterhaltung können sich auf viele Filme und Serien im Stream bei Netflix und Amazon sowie auf DVD und Blu-ray freuen.

Ein neues Jahr hat begonnen und der vollgepackte Horror-Herbst liegt schon etwas hinter uns. Genrefans müssen aber nicht lange auf gruselige Neuheiten bei Netflix, Amazon, Sky und Co. warten.

Während die Kinos weiterhin geschlossen bleiben, könnt ihr euch auch in den eigenen 4 Wänden an zahlreichen Horror-Highlights sattsehen. Und wenn wir mal ehrlich sind: alleine gruselt es sich doch am besten, oder?

Zahlreiche neue Horror-Filme und -Serien, die euch in kalten Wintertagen richtig einheizen, findet ihr in unserer Übersicht aller Gruselstarts im Stream, TV, Kino sowie Heimkino.

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream bis März 2021

Lockdown und Homeoffice sollen euch nicht daran hindern, neue Horrorfilme zu entdecken. Denn im Heimkino erwarten euch einige Genre- und Horror-Neuheiten im Winter auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:



Schaut den Trailer zum Marvel-Horror The New Mutants:

The New Mutants - Trailer 2 (Deutsch) HD

Weitere Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream im Februar 2021:

Schaut den Trailer zum Horrorspaß The Mortuary

The Mortuary Jeder Tod hat eine Geschichte - Trailer 2 (Deutsch) HD

Diese Horrorfilme erwarten euch im Stream bei Netflix und Amazon

Auch im Stream: Die besten Horrorserien im Winter auf Netflix, Sky und Co.

Auf Netflix, Sky und im TV gibt es im Winter noch weitere Horrorkost, für die ihr eure Wohnung nicht verlassen müsst. Neben dem Start neuer The Walking Dead-Folgen, in denen uns unter anderem ein Prequel zu Negan erwartet, kommen besonders Fans von spannender Grusel-Atmosphäre auf ihre Kosten.



Auf Apple TV+ startet die Fortsetzung von M. Night Shyamalans gefeierter Mysteryserie. In Servant Staffel 2 kehrt das unheimliche Kindermädchen Leanne erneut ins Haus der Turners - allerdings gegen ihren Willen. Freut euch auf doppelbödigen Horror, rätselhafte Ereignisse zum Interpretieren und herzzerreißende Twists.

Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Winter-Binge:



Schaut den Trailer zu den neuen The Walking Dead-Folgen:

The Walking Dead - S10 Bonus Episodes Official Trailer (English) HD

Horror im Kino: Auf diese Starts hoffen wir im Winter 2021

Bis mindestens 31. Januar 2021 bleiben die Kinos in Deutschland noch geschlossen. Das sorgt erneut für Chaos bei den Startterminen zahlreicher Kinofilme. Dennoch wollen wir euch die geplanten Horror-Starts für den Winter nicht vorenthalten.

Horrorfans müssen schon jetzt schon eine bittere Pille schlucken. Das für den 18. Februar angekündigte Horror-Highlight Antlers (produziert von Guillermo de Toro) wurde mittlerweile komplett von Disneys Release-Plan gestrichen. Vielleicht werden wir ja mit einer Veröffentlichung im neuen Erwachsenenbereichen von Disney+ überrascht.

Zusätzlich können sich Horrorfans aus der Nähe von Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart im März 2021 auf die Fantasy Filmfest Nights XL freuen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Freaky schauen:

Freaky - Trailer (Deutsch) HD

Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horror-Serien auf Netflix

In dieser Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.

