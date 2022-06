Horror-Spektakel heute im TV: Eine der wenigen wirklich (!) guten Videospiel-Verfilmungen

Grauenhafte Videospiel-Adaptionen gibt es wie Sand am Meer. Der Horrorfilm heute im TV zählt allerdings zu den absoluten Gegenbeispielen.

Videospiel-Umsetzungen für die Leinwand werden oft nicht nur von Fans der Vorlagen gehasst. Von Super Mario Bros. bis Alone in the Dark gibt es viele unterirdische Adaptionen. Aber Ausnahmen existieren, wie der atmosphärisch dichte und schaurig schöne Horror-Kracher Silent Hill heute im TV beweist.

Im TV: Der Horror-Trip Silent Hill zählt zu den besten Videospiel-Adaptionen

Der Film nach Vorlage der Grusel-Spielreihe Silent Hill entwirft eine eigene Story, die Fans der Vorbilder aber bekannt vorkommen dürfte. Dort verunglücken Rose (Radha Mitchell) und Tochter Sharon (Jodelle Ferland) nahe der Stadt Silent Hill mit dem Auto. Als sich die Mutter nach dem Aufwachen auf die Suche nach ihrem verschwundenen Kind macht, kommt sie dem höllischen Geheimnis des Ortes auf die Schliche.

Regie-Talent Christophe Gans (Pakt der Wölfe) hat einen Film geschaffen, der insbesondere durch Stimmung und Look überzeugt. Wenn sich Silent Hill in einen Dämonenhort verwandelt, schaurige Fratzen durch verfaulte Korridore schnaufen und dazu die pervertierte Version eines Wiegenlieds erklingt, ertrinken die Zuschauenden beinahe in der gruseligen Atmosphäre. Auch die Leistungen von Mitchell, Alice Krige (Thor 2) und einem spärlich eingesetzten Sean Bean können sich sehen lassen.

Das Horror-Spektakel ist zwar nicht perfekt. Die Story wirkt bisweilen überladen oder an den Wegpunkt-Markierungen einer Videospiel-Dramaturgie orientiert. Aber das macht nichts. Stimmung und Set-Design bügeln Plot-Schwächen durch schiere Schauwerte wieder aus.

Wann kommt Silent Hill im TV?

Silent Hill läuft heute Abend um 22.00 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 25. Juni 2022 um 0.30 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat der Film eine Laufzeit von 125 Minuten.

