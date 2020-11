Horror und Fantasy bei Amazon Prime: Alle 27 Filme der Woche

Wir zeigen euch das Flatrate-Angebot von Amazon Prime in dieser Woche mit allen Neuzugängen. Ihr könnt die Herr der Ringe-Filme streamen und einen Keanu-Reeves-Thriller.

Amazon Prime hat endlich mal wieder die Herr der Ringe-Trilogie in die Flatrate aufgenommen und uns damit das perfekte Herbstprogramm für ein regnerisches Wochenende ermöglicht. (Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *)

Außerdem gibt es wieder neue Thriller und Horrorfilme im Angebot. Zum Beispiel Knock Knock, der Home Invasion-Reißer mit Keanu Reeves. Zum Entdecken gibt es unter den Highlights in der Komplettliste weitere Juwelen.

Fantasy, Horror, Thriller: Die besten neuen Filme bei Amazon Prime

Der Herr der Ringe-Trilogie: Fantasy-Meilenstein

Darum geht es: Peter Jacksons bahnbrechende Verfilmung der Tolkien-Saga beginnt im Auenland, bevor sich ein gewaltiges Epos über Mittelerde erstreckt. Alle drei Teile sahnten Oscars ab und prägten das Genre bis heute. (Hier zu unserem Gefährten-Quiz zu Herr der Ringe)



Moviepilot-Wertung: 7.9 bis 8.1

Baba Yaga: Russischer Horror

Darum geht es: Im russischen Horrorfilm Baba Yaga macht ein Junge sich auf die Suche nach seiner neugeborenen Schwester, nachdem diese verschwunden ist und seine Eltern sich nicht an ihre Existenz erinnern können.



Moviepilot-Wertung: 4.3

Knock Knock: Thriller mit Keanu Reeves



Darum geht es: Im Horror-Thriller Knock Knock lässt Kult-Regisseur Eli Roth Keanu Reeves von zwei Mädchen terrorisieren, die während eines Regenschauers an seine Tür klopfen. Eine der beiden wird von Ana de Armas gespielt, heute Top-Star und im nächsten James Bond dabei.



Moviepilot-Wertung: 4.7

Enkel für Anfänger: Komödie mit Palina Rojinski

Darum geht es: In der deutschen Komödie Enkel für Anfänger stellen sich drei Senioren einer neuen Aufgabe: Als Leih-Omas und Leih-Opas bieten sie ihre Dienste an und stürzen ihr Leben damit in einiges Chaos.



Moviepilot-Wertung: 6.3

Sonic the Hedgehog ab 07.11: Videospielverfilmung mit Jim Carrey

Darum geht es: Der Sega-Videospielcharakter Sonic erhält in Sonic the Hedgehog von Sony seinen eigenen Kinofilm, in dem er mit einem Polizisten an seiner Seite versucht, den bösen Jim Carrey zu stoppen.

Moviepilot-Wertung: 6.1

Alle weiteren neuen Filme bei Amazon Prime

Mehr Serienstoff fürs Wochenende: Lohnt sich Barbaren?

Mit Barbaren ist die erste große deutsche Historienserie zu Netflix gekommen. Ob sie den Titel "deutsches Vikings" verdient hat und was sie einzigartig macht, diskutieren Andrea, Esther und Ines in dieser Streamgestöber-Folge des Moviepilot-Podcasts.

Wie sexy Latein sein kann und wie viel Dreck eigentlich ins Gesicht eines Barbaren gehört, könnt ihr hier genauso erfahren wie die Beleuchtung der historischen Hintergründe.

