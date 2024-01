In 6 Tagen kommt die erfolgreichste US-Serie erstmals zu Netflix: Sie hat bereits 5 Staffeln und startete ein ganzes Serien-Universum

Netflix beschert nicht nur Western-Fans noch im Januar eine Riesen-Überraschung: Der Streamer hat sich die Erfolgsserie Yellowstone mit Kevin Costner geschnappt.

Das Universum von Yellowstone hält mit seiner modernen Western-Unterhaltung seit Jahren Amerika in Atem. In Deutschland war die Serie mit Kevin Costner bisher nur im Pay-TV sowie bei Magenta TV und Paramount+ zu sehen. Das soll sich jetzt ändern, denn bald nimmt auch Netflix sie ins Programm auf.

Bald bei Netflix: Worum geht es im Western-Serien-Hit Yellowstone?

Yellowstone von Serienschöpfer Taylor Sheridan (Drehbuchautor von Sicario) schwang sich trotz einiger Krisen zuletzt zur erfolgreichsten US-Serie auf. Obwohl sie als Western daherkommt, spielt sie in der Gegenwart und folgt der Familie Dutton in eine Geschichte voll atemberaubender Landschaften und Game of Thrones-ähnlicher Intrigen.



Seht hier den Trailer zur 1. Staffel Yellowstone

Yellowstone - S01 Trailer (Deutsch) HD

Patriarch John Dutton (Kevin Costner) führt seine Ranch namens Yellowstone im Bundesstaat Montana mit fester Hand. Zu seinen Kindern Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes) und Jamie (Wes Bentley) hat er eher ein schwieriges Verhältnis. Doch als ihr Land bedroht wird und ihnen entgleiten könnte, müssen sie sich zusammenraufen, um für ihre Heimat zu kämpfen.



Es ist natürlich eine Heimat, die zuvor den amerikanischen Ureinwohnern gehörte und so spielt nicht nur der politische und finanzielle Konflikt, sondern auch das nahe Reservat eine Rolle in der Serie. Was Yellowstone so besonders macht, ist der Mix aus Ruchlosigkeit und moralischer Ambivalenz (insbesondere bei den Hauptfiguren) und der nervenaufreibenden Spannung vor schönster amerikanischer Kulisse.

Wann startet Yellowstone bei Netflix?

Die Serie Yellowstone soll am 15. Januar 2024 bei Netflix starten. Ob dann alle 5 Staffeln auf einmal erscheinen oder nach und nach veröffentlicht werden, ist bislang nicht bekannt. Bisher spricht Netflix nur von "mehreren Staffeln", die direkt verfügbar sein sollen.

Ob die zum Yellowstone-Universum gehörigen Spin-offs 1883 und 1923 ihren Weg von Paramount+ * auch irgendwann zu Netflix finden, steht derzeit noch in den Sternen.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick (inklusive Yellowstone Spin-off 1923)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.