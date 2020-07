Jetzt bei Amazon Prime: Alle 84 neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche stellt Amazon seinen Prime-Abonnenten wieder eine wahre Flut an neuen Filmen und Serien gratis zur Verfügung. Wir präsentieren euch das ganze Angebot.

Über 80 neue Filme und Serien warten in dieser Woche darauf, von Amazon Prime-Abonnenten entdeckt zu werden. Zu den größten Titeln zählen dabei der Thriller The Hunter mit Willem Dafoe, die Komödie Johnny English - Man lebt nur dreimal, das Drama Selma und der skurrile Science-Fiction-Thriller Vivarium und Ryan Goslings Reise ins All in Aufbruch zum Mond.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Für Serienfans dürfte diese Woche vor allem Peaky Blinders spannend sein. Während alle 5 Staffeln der Serie bisher nur bei Netflix verfügbar waren, können Prime-Abonnenten ab sofort zumindest die ersten 2 Peaky Blinders-Staffeln streamen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Peaky Blinders anschauen

Peaky Blinders - S01 Trailer (English) HD

Übersicht: Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?