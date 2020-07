Jetzt bei Netflix: Alle 25 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat auch diese Woche wieder viele neue Filme und Serien im Programm. Das Highlight zum Wochenende ist das brutale Fantasy-Spektakel Cursed mit Katherine Langford.

Das Wochenende ist gerettet. Über 20 neue Serien und Filme hat Netflix in dieser Woche für die Abonnent*innen ins Programm aufgenommen. Vor allem Fans von Fantasy, Horror und Action-Thrillern können sich auf spannende Neuzugänge wie The Equalizer 2, Cube und Cursed - Die Auserwählte freuen.

Auch wenn Netflix in dieser Wochen verdächtig viele Serien und Filme über Seitensprünge in den Katalog aufgenommen hat, ist das Highlight der Woche allerdings die High Fantasy-Serie Cursed mit Tote Mädchen lügen nicht-Star Katherine Langford in der Hauptrolle.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Cursed auf Netflix anschauen

Cursed - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Cursed nimmt Elementen der Artussage und interpretiert diese neu zu einem brutalen Fantasy-Epos mit jeder Menge Blut und Gewalt. Fans von The Witcher und Vikings sollten die Serie auf ihre Merkliste packen.



Neue Filme bei Netflix in dieser Woche

Neue Serien bei Netflix in dieser Woche

Neue Serien ab dem 18. Juli auf Netflix

Suits Staffel 8



Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



