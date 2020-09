Lucifer bei Amazon Prime: Wie die Serie vom Quoten-Flop zum Mega-Erfolg wurde

Die 5. Staffel Lucifer ist wieder ein voller Erfolg, doch das war nicht immer so. Wir prüfen im Podcast Streamgestöber, wie die Serie bei Amazon Prime vom Flop zur großen Fantasy-Attraktion wurde.

Gemeinsam mit Moviepilot Fantasy-Expertin Esther Stroh untersuche ich im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, warum es die Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Nach enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und noch einmal wider Erwarten verlängert.

Wir reden im Podcast außerdem über unsere liebsten Figuren, Staffel 5A bei Amazon Prime und geben einen Ausblick auf Staffel 5B.

Jetzt reinhören: Wie Lucifer bei Amazon vom Flop zum Erfolg wurde

00:02:00 - Auf ins Streamgestöber (The Pier, Cobra Kai)

00:07:30 - Lucifer-Basics: Prämisse, Comic-Vorlage & Besonderheiten

00:29:21 - Absetzung & Wiederbelebung

00:35:40 - Die besten Staffeln & Figuren (Spoiler)

00:50:40 - Staffel 5A (Spoiler)

01:01:08 - Ausblick auf Staffel 5B (Spoiler)

01:11:24 - Fan-Post & Verabschiedung

Eine Netflix-Serie bei Amazon Prime: Lucifers Weg war steinig und einmalig

Als Lucifer im Jahr 2016 beim US-Sender Fox bereits in Staffel 1 enttäuschende Quoten einfuhr, dachte vermutlich niemand daran, dass es irgendwann 6 Staffeln werden. Der gelangweilte Teufel in Therapie und als Gehilfe des Los Angeles Police Department schien einfach nicht zu ziehen.

© Netflix/Amazon Lucifer

Wie Quotenmeter schreibt, wurde Lucifer vom Flop-geplagten Sender Fox zu Beginn wohl nur am Leben gehalten, da Amazon Prime mit den internationalen Rechten eine weltweite, treue Fanbase aufbauen konnte. Die Ratings waren jedoch sehr enttäuschend. Als sich das bis Staffel 3 nicht besserte, zog Fox trotz einem massiven Cliffhanger den Stecker.

Ko-Showrunner Joe Henderson stachelte die Fans daraufhin an, für die Weiterführung von Lucifer zu werben und in Kürze trendeten die Hashtags #SaveLucifer und #PickUpLucifer. Tatsächlich ließ sich Netflix von der Leidenschaft der Fans mitreißen und übernahm die Serie für eine 4. Staffel. Als Dankeschön an die Fans betitelten die Macher Folge 9 von Staffel 4 Save Lucifer.

© Netflix/Amazon Lucifer

In Deutschland hingegen hat weiterhin Amazon Prime die Rechte an der Serie, die nach einem erneuten Hin und Her sogar für eine (diesmal wirklich?) letzte, 6. Staffel verlängert wurde. Seit Kurzem ist Staffel 5A in Deutschland bei Amazon zu streamen, wobei 5B bereits in greifbarer Nähe ist.

Im Podcast reden wir außerdem darüber, wie wenig der Serien-Lucifer mit seiner Comic-Vorlage gemein hat und im Spoiler-Teil über unsere Lieblingsfiguren, Staffel 5A und was uns in 5B erwarten könnte.

© Moviepilot Streamgestöber: Andrea & Esther

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@straw_star ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).

