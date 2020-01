Lucifer trifft Gott: Staffel 5 besetzt endlich Vater des Teufels

Nachdem Lucifer lange und immer wieder abfällig von ihm gesprochen hat, wurde in Netflix' 5. Staffel nun nach langem Warten ein Darsteller für die Rolle von Gott gefunden.

Gott kommt in Staffel 5 zu Lucifer. Oder "Dad", wie der Teufel (Tom Ellis) ihn über 4 Staffeln der Serie hinweg genannt hat. Denn geredet wurde in den hinter uns liegenden 67 Folgen von Lucifer schon reichlich über den Mann im Obergeschoss. Doch jetzt erhält er auch ein Gesicht, denn die Rolle wurde in der finalen 5. Staffel erstmals besetzt.

Nachdem zuletzt wichtige Wendungen für das als Deckerstar bekannte Liebespaar angedeutet wurden, weist alles, was wir zu Lucifers 5. Staffel wissen, auf ein großes Finale hin, das von Netflix produziert, aber in Deutschland bei Amazon ausgestrahlt wird. Klar, dass da neben Chloe (Lauren German) auch Gott nicht fehlen darf.

Wer wird Gott in Lucifer Staffel 5 spielen?

Wie Entertainment Weekly berichtet, wird Gott in Lucifers 5. Staffel von Dennis Haysbert verkörpert. Der US-amerikanische Schauspieler dürfte den meisten TV-Zuschauern durch seine langjährige Verkörperung des Präsidenten David Palmer in der Kiefer Sutherland-Serie 24 ein Begriff sein. Aber auch in Filmen wie Sin City 2: A Dame to Kill For und Dem Himmel so fern (hier ein albernes Kichern einfügen) war er zu sehen.



Dass die Hautfarbe im Himmel und in der Hölle von Lucifer keine Bedeutung hat, hatte die Serie uns schon vor der Besetzung von Dennis Haysbert als allmächtigem Gottvater vor Augen geführt. Schließlich lässt sich Lucifer und seinem Engelsbruder Amenadiel (D.B. Woodside), der ebenfalls Gottes Sohn ist, auch nicht gerade eine Familienähnlichkeit unterstellen.

In der Serie 24 hatte Woodside witzigerweise bereits Haysberts Bruder gespielt. So war auch er es, der die Besetzungsidee überhaupt erst aufbrachte. Wie es derzeit aussieht, wird Gott zudem nicht nur einen kleinen Gastauftritt haben, sondern in mehreren Folgen über die 16 Episoden der 5. Staffel hinweg immer wieder auftauchen. Co-Showrunner Joe Henderson verriet:

Wir haben eine wahnsinnig lange Liste [möglicher Schauspieler für den Part von Gott] erstellt und er [Dennis Haysbert] war meine erste Wahl. Wir hatten Glück. Es war unser erstes und einziges Angebot.

Was wissen wir über Gott in Lucifer?



In der 26. Episode der 3. Staffel wurde Gott passenderweise von Comic-Vorlagen-Autor Neil Gaiman gesprochen. In Folge 16 von Staffel 2 entpuppte sich "Gott" (Timothy Omundson) als Fake, zeigte aber zumindest, dass auch Lucifer nicht wusste, wie sein Vater auf Erden aussah.



Außer, dass Lucifer kein besonders gutes Verhältnis zu seinem Dad hat, wissen wir bislang verhältnismäßig wenig über den Allmächtigen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört dabei:



Gott verbannte Lucifer nach dessen Rebellion in die Hölle und wollte ihn (vor allem in Staffel 1) mithilfe von Amenadiel zur Rückkehr dorthin bewegen.

nach dessen Rebellion in die Hölle und wollte ihn (vor allem in Staffel 1) mithilfe von Amenadiel zur Rückkehr dorthin bewegen. Gott schickte auch seine mächtige Frau , Lucifers Mutter, als Strafe in die Hölle.

, Lucifers Mutter, als Strafe in die Hölle. Gott brandmarkte und verfluchte Cain (Tom Welling).

(Tom Welling). Gott hatte seine Finger auch bei Chloes Geburt irgendwie im Spiel.

irgendwie im Spiel. Gott erweckte Lucifer wieder zum Leben (samt Flügel), nachdem dieser getötet worden war.

Es ist also kein Wunder, dass Lucifer reichlich Stoff, für seine therapeutischen Sitzungen bei Dr. Linda (Rachael Harris) hat. Stoff, der nun in der direkten Konfrontation mit seinem Vater ausgesprochen werden könnte.

Als eine der Serien, von denen wir 2020 Abschied nehmen müssen, will Lucifer offenbar noch einmal alles (inklusive Gott) auffahren, um mit einem Knall zu gehen.

Wann genau Lucifers 5. Staffel die Serie im Jahr 2020 beenden wird, ist leider aktuell noch nicht bekannt. Doch wir wissen, dass das Finale mit seinen 16 Episoden in zwei Blöcke geteilt wird, uns also nicht alles auf einmal erreichen wird.

Findet ihr, es wurde langsam Zeit, dass Gott in Lucifer endlich auftaucht?