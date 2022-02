MagentaTV Must-Watch: Oh Hell ist die interessanteste deutsche Serie seit langem [Anzeige]

Oh Hell erzählt die Geschichte einer jungen Frau, deren Leben eine einzige Katastrophe ist, und bringt damit neuen Wind in die deutsche Serienlandschaft. Erst bei der Berlinale, bald auch bei MagentaTV.

Da soll noch einmal jemand behaupten, deutsche Serien würden sich nichts trauen: Das MagentaTV-Original Oh Hell, dessen erste Staffel ab dem 17. März bei MagentaTV zu streamen ist, beweist ein für allemal, dass auch Deutschland rotzig, frech und aufregend kann.

Die Serie um eine komplizierte junge Frau, die so gar nichts am Hut hat mit pastellfarbener Instagram-Ästhetik und karrierebewusster Selbstoptimierung, lief als eine von nur zwei deutschen Serien im Rahmen des Berlinale Series Market. Und das zu recht: Die ungewöhnliche Dramedy ist nämlich schon jetzt eine der interessantesten deutschen Serien des Jahres.

Oh Hell vereint den Witz von Jerks mit dem Charme von Die fabelhafte Welt der Amélie

In Oh Hell dreht sich alles um die 24-jährige Helene (Mala Emde), von Freund:innen "Hell" genannt, deren Leben eine einzige Katastrophe ist. Erfolglos hangelt sie sich von einem Aushilfsjob, für den sie absolut unqualifiziert ist, zum nächsten. Immer skeptisch beobachtet von ihrer besten Freundin Maike (Salka Weber), die nicht nur beruflich, sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens deutlich erfolgreicher ist als Hell.

Eigentlich ist nur Hells Vater (Knut Berger) so richtig stolz auf sie – der glaubt nämlich, dass seine Tochter ihr Jura-Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Und so richtig kompliziert wird es dann, als sich Helene in ihren Cello-Lehrer Oscar (Edin Hasanovic) verguckt, der alles ist, was sie nicht ist: gutgläubig, offen und organisiert.

Die wichtigsten Serien-Fakten zu Oh Hell mit Mala Emde und Edin Hasanovic

Die Serie ist eine Dramedy, also eine Mischung aus Drama und Comedy á la Fleabag oder Girls.

Oh Hell war als eine von zwei deutschen Serien im Rahmen der Berlinale 2022 zu sehen.

Die erste Staffel hat 8 Folgen, die je zwischen 25 und 30 Minuten lang sind.

Alle Folgen von Oh Hell gibt es ab dem 17. März bei MagentaTV.

Weitere Serien-Highlights bei MagentaTV

