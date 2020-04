Matrix 4 mit Keanu Reeves: Kultiger Bösewicht plant Rückkehr

Der Dreh von Matrix 4 ruht, doch ein Star des Originals will unbedingt wieder mit Keanu Reeves arbeiten. Lest hier, was Cypher-Darsteller Joe Pantoliano über die Chancen auf seine Rückkehr sagt.

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss dürfen zurück in die Matrix reisen, doch was ist eigentlich mit Joe Pantoliano? Der Charakterdarsteller spielte mit Cypher eine der einprägsamsten Nebenfiguren in Matrix, aber im Cast von Matrix 4 fehlt von ihm jede Spur.

Und bitte schreibt jetzt nicht in die Kommentare, dass Cypher tot ist. Das ist uns allen und Joe Pantoliano bewusst - aber kein Grund, sich nicht um eine Rolle im Sequel der Science-Fiction-Reihe zu bemühen.

Matrix 4 ohne Cypher? Nicht, wenn es nach Joe Pantoliano geht

In einem Podcast hat Pantoliano kürzlich über seine Bemühungen um eine Rückkehr ins Matrix-Franchise gesprochen. Zur Erinnerung: Cypher gehört im ersten Teil der Reihe zur Crew der Nebuchadnezzar um Morpheus (Laurence Fishburne) und Trinity (Carrie-Anne Moss). Unzufrieden mit dem Leben außerhalb der Matrix, verrät er Morpheus an Agent Smith (Hugo Weaving), um wieder eingestöpselt zu werden. Bevor sein Wunsch erfüllt werden kann, wird Cypher von Tank (Marcus Chong) getötet.

Im ReelBlend-Podcast von Cinemablend wurde Joe Pantoliano gefragt, ob er nach seiner Rückkehr in Bad Boys 3 auch wieder Lust auf die Matrix hat. Dazu sagte er, dass er an einer Rückkehr interessiert sei und das Regisseurin Lana Wachowski sogar vorgeschlagen hat:

Ich habe dafür geworben, glaubt mir. Ich hab kleine Nachrichten an Lana geschickt und sie gefragt, ohne Antwort.

© Warner Bros. Joe Pantoliano als Cypher in Matrix

Pantoliano selbst gab im selben Podcast zu bedenken:

Ich bezweifle, dass sie mich zurück bringen werden.

Allzu viele Hoffnungen sollten wir uns trotz der kleinen Casting-Kampagne von Joe Pantoliano also nicht machen. Cyphers Figuren-Tod allein dürfte einer Rückkehr allerdings nicht im Weg stehen. Immerhin haben auch Neo und Trinity in Matrix Revolutions das Zeitliche gesegnet, was Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss nicht daran hinderte, am Set von Matrix 4 auf einem Motorrad durch die Gegend zu rasen.

Matrix 4: Mischung aus neuen Stars und alten Bekannten im Cast

Ein triftigerer Gründ könnte stattdessen sein, dass Cypher seine Funktion in Matrix erfüllt hat und eine Rückkehr von den Toten seiner erinnerungswürdigen Wandlung zum Verräter - inklusive berühmten Steak-Monolog - nur abträglich wäre.



Mehr zum Original: Matrix - Ein Darsteller wurde nach heftigem Streit ersetzt

Für Joe Pantoliano wäre es indes eine weitere Rückkehr zu einer seiner bekanntesten Rollen, nachdem er sich Anfang des Jahres in Bad Boys For Life wieder als Captain Howard die (spärlichen) Haare über Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) raufte.

Zu den Rückkehrern aus der Science-Fiction-Trilogie, die 1999 ihren Anfang nahm, gehören neben Reeves und Moss auch Jada Pinkett Smith (Niobe) und der Merowinger-Darsteller Lambert Wilson. Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris und einige andere stoßen als Neulinge zum Cast von Matrix 4.

Die Produktion von Matrix 4 ruht derweil auf Grund der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Als Kinostart steht nach wie vor der 20. Mai 2021. Lana Wachowski führt diesmal ohne ihre Schwester Regie und schrieb das Drehbuch zusammen mit Aleksandar Hemon und David Mitchell (Cloud Atlas).



Würdet ihr Cypher gern in Matrix 4 wiedersehen?