Netflix wirft richtig viele gute Filme raus: Superhelden-Meisterwerk, Horror-Geheimtipp, gewaltige Katastrophen-Action und mehr

Zum Ende des Monats verschwinden viele grandiose Filme bei Netflix. Sputen müssen sich unter anderem Fans von Spider-Man, Action- und Horrorfilmen.

Netflix betreibt Frühjahrsputz, und dabei fliegt nicht nur der Stubendreck raus. Die Spider-Man-Community verliert einen ihrer liebsten Marvel-Kracher. Und Fans bombastischer Action und augenzwinkernder Horror-Späße sollten sich ebenfalls beeilen. Die folgenden Filme verschwinden schon am 31. Januar 2023.

Netflix setzt bald Marvel-Kracher, Horror-Liebling und Action-Hit vor die Tür

Wer Marvel vor der MCU-Geburt sowieso viel besser fand, wird vor allem um Spider-Man trauern. Der Superhelden-Kracher mit Tobey Maguire als Marvel-Spinne war für Zuschauer wie Filmschaffende ein Meilenstein in der Geschichte des Genres.

Sony Tobey Maguire als Spider-Man

Auch Freund:innen trashigen Horrors werden einen Verlust verzeichnen müssen, denn in Kürze muss auch House of Wax seinen Hut nehmen. Dort wird unter anderem Paris Hilton in eine Wachsfigur verwandelt.

Wem das alles zu kleinteilig ist, der sollte sich schnell noch auf 2012 stürzen. Einer der bekanntesten Katastrophenfilme überhaupt ist gewissermaßen in Bildform gepresster Größenwahn.

Alle Filme, die Netflix am 31. Januar 2023 rauswirft

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.