Neu bei Amazon: Alle 47 Filme und Serien der Woche

Das Amazon Prime-Programm wartet mit Science-Fiction und Action auf. Seht hier alle neuen Filme und Serien der Woche in der Übersicht, mit Beyond Skyline und Mile 22.

Das Angebot bei Amazon Prime fällt diese Woche besonders üppig aus. Nach einem massigen Schwung zur Mitte der Woche habt ihr für eure Filmabende eine große Stream-Auswahl in der Flatrate zur Verfügung. Seht ihr hier die gesammelten Starts in der Übersicht.

Besonders Genre-Fans kommen mal wieder auf ihre Kosten, während es bei den Serien eher dünn aussieht. Der Sci-Fi-Geheimtipp Beyond Skyline entstand in Indonesien, wo auch The Raid herkommt, in dem ebenfalls Martial-Arts-Legende Iko Uwais mitspielt. Ein ähnlich hartes Programm erwartet euch in dem atemlosen Actionfilm Mile 22 von Peter Berg.

Schaut den deutschen Trailer zu Beyond Skyline

Beyond Skyline - Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi, Horror und Action: Die besten neuen Filme Amazon Prime

Alle weiteren Filme bei Amazon Prime

Neue Serie bei Amazon Prime

The Last Narc – Staffel 1 [OV/OmU]

Podcast für Vikings-Fans: Lohnt sich The Last Kingdom bei Netflix?

In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um Uhtred von Bebbanburgs Abenteuer in 4 Staffeln der Netflix-Serie The Last Kingdom.

Da The Last Kingdom in derselben Epoche spielt wie Vikings, liegt ein Vergleich der beiden Serien nahe. Doch das ist nur eines der vielen Themen in der Episode. Jenny Jecke und Jenny Ullrich diskutieren Uhtreds Entwicklung, lieb gewonnene Figuren, die Schlachtenszenen und sie geben einen Ausblick auf die Zukunft der Serie.

