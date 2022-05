Neu bei Amazon diese Woche: DC-Kracher, riesiger Will Smith-Flop und 44 weitere Filme und Serien

Amazon Prime hat zum langen Wochenende das Programm aufgestockt und so kommen Fans von DC-Blockbustern, Will Smith und Keanu Reeves gleichermaßen auf ihre Kosten.

Amazon hat diese Woche schon das Film- und Serien-Programm des nächsten Monats bei Prime bekanntgegeben, doch an diesem letzten langen Wochenende kommen vorher noch ein paar Mai-Highlights als Streaming-Leckerbissen dazu. Darunter ein lang erwarteter DC-Blockbuster, Keanu Reeves und Will Smith.

Amazon Prime spendiert neues DC-Spektakel, Will Smith-Kitsch und Zeitreise-Humor

Amazon-Streamer, die für Wonder Woman 1984 bisher kein Geld ausgeben wollten, können den teils kontrovers diskutierten DC-Blockbuster nun in all seinem Bombast in der Prime-Flat erleben * und zusehen, wie Gal Gadot als Amazone die 1980er Jahre erobert. Als passende DC-Ergänzung gibt's den Lego-Batman-Film außerdem noch oben drauf.

Jetzt bei Amazon: Schaut den Trailer zu Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Misserfolg des Tränenzieher Verborgene Schönheit strotzt vor Stars wie Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley und Helen Mirren ... aber auch vor Gefühlen, die den Zuschauenden hier auf Teufel komm raus abgepresst werden sollen. Wer es eher lustiger mag, kann stattdessen im dritten Bill & Ted-Film Keanu Reeves beim Zeitreisen und Blödeln zusehen.



Verschafft euch im Trailer zu Will Smiths Flop Verborgene Schönheit einen Eindruck

Verborgene Schönheit - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Amazon diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon diese Woche

Weitere unangekündigte Filme und Serie, die Amazon Prime spontan ins Programm nimmt, können am Wochenende noch dazukommen.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.



