Neu bei Amazon Prime diese Woche: Kolossaler Sci-Fi-Flop mit Ryan Reynolds und 49 weitere Filme & Serien

Auch diese Woche gibt es wieder jede Menge Neuheiten auf Amazon Prime, zu der etwa ein großer Sci-Fi-Flop mit Ryan Reynolds und jede Menge Action gehört.

Amazon hat diese Woche wieder einen hübschen Haufen an Nachschub bereitgestellt. Angesichts der insgesamt 50 neuen Filme und Serien gab es zwar schon umfangreichere Angebote. Sci-Fi- und Action-Fans dürften aber dennoch voll auf ihre Kosten kommen. Genau wie Ryan Reynolds-Anhänger.

4 Blu-rays für 22 Euro Zum Deal Amazon-Deal

Der ist jetzt nämlich mit dem Sci-Fi-Kracher Self/less - Der Fremde in mir neu vertreten, in dem ein älterer Milliardär (Ben Kingsley) sich durch den Körper eines anderen Mannes (Reynolds) zu verjüngen sucht. Der düstere Stoff scheiterte zwar sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen, ist für Fans des Schauspielers aber allemal einen Blick wert.



Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Self/Less an:

Selfless - Trailer (Deutsch) HD

Marvel-Stars treffen sich auf Amazon Prime für jede Menge Action

Wer seine Action gerne ohne transzendentalen Schnickschnack mag, kann sich diese Woche über gleich vier Auftritte großer Marvel-Stars freuen: In der grandiosen Auto-Action Rush - Alles für den Sieg etwa spielt Chris Hemsworth an Daniel Brühls Seite seine beste Rolle außerhalb des MCUs.

Daneben verteidigt er als aufrechter Amerikaner in Red Dawn seine Heimat gegen nordkoreanische Invasoren. Wer dagegen WandaVision-Vibes der patriotischen Thor-Schmacht vorzieht, kann es sich mit Paul Bettany in Legion gemütlich machen: Der Vision-Darsteller muss dort nämlich die Menschheit vor einer gigantischen Übermacht an Alptraum-Dämonen bewahren. Genau das richtige Programm für ein Wochenende im September.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Die 21 besten Serienstarts im September - von Haus des Geldes bis Die Dinos

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an August-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, ZDF, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 21 großen Highlights des Monats vor.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was streamt ihr am Wochenende bei Amazon Prime?