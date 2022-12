Neu bei Netflix diese Woche: Ein Fantasy-Meisterwerk, ein Sci-Fi-Flop und ein riesiger erotischer Skandal

Ein Erotik-Eklat, ein Sci-Fi-Flop und ein Fantasy-Meilenstein bereichern das Wochenende. Auf Netflix gibt es Neuheiten für völlig unterschiedliche Geschmäcker.

Auch diese Woche hat Netflix wieder jede Menge aufregende Neuzugänge ins Programm aufgenommen. Mit dabei sind ein bildgewaltiges Fantasy-Highlight und die heiß erwartete Umsetzung eines internationalen Erotik-Skandals. Darüber hinaus gibt es Sci-Fi-Zuwachs mit einer spannenden Idee, der aber an den Kinokassen kläglich scheiterte.

Neu bei Netflix: Fantasy, Sci-Fi und eine Sex-Kontroverse

Fantasy-Fans dürften sich über Sucker Punch freuen. Zack Snyders (Justice League) Action-Kracher vermengt verschiedene Story-Ebenen von Realität und Fiktion und hat selbst in dem visuell oft einzigartigen Oeuvre des Regisseurs noch einmal eine besondere Stellung.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Sucker Punch an:

Sucker Punch - Trailer 1 (Englisch)

Wer es visuell bodenständiger, aber intellektuell etwas anregender mag, sollte einen Blick auf den Sci-Fi-Film Voyagers werfen. Dort geht die generationsübergreifende Mission einer Gruppe von Teenager-Astronauten langsam aber sicher an Paranoia und sozialen Spannungen zugrunde.

Für alle Freund:innen erotischer Skandale steht dagegen Lady Chatterleys Liebhaber bereit. Das Netflix-Drama basiert auf dem gleichnamigen literarischen Klassiker, der ab den 1930er Jahren mit expliziten Sexszenen, dem Bruch mit Standesgrenzen und Fragen über weibliche Selbstbestimmung einen Eklat auslöste.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

Welchen Netflix-Neuzugang wollt ihr unbedingt sehen?