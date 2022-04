Neu bei Netflix: Einer der besten deutschen Filme aller Zeiten, "hirnverbrannter" Horror und 58 weitere Filme und Serien

Auch diese Woche gibt es auf jede Menge Netflix-Nachschub. Gerade Fans des deutschen Films und Mitglieder der Horror-Community kommen auf ihre Kosten.

Netflix stockt auf. Gerade fliegen zwar viele gute Filme bei Netflix raus, es kommen diese Woche aber auch einige echte Leckerbissen dazu. Ein grandioses deutsches Meisterwerk ist darunter. Und wer von der Kritik zerfetzten Horror nicht scheut, wird ebenfalls fündig.

Bei Netflix: Einer der besten deutschen Filme und ein "hirnverbrannter" Horror-Thriller

Denn diese Woche findet sich Toni Erdmann von Maren Ade im Angebot neu ein. Die geniale Tragikomödie um eine Frau und ihren anstößigen Vater gilt vielen zu Recht als der beste deutsche Film der letzten Jahre.

Schaut euch den Trailer zu Toni Erdmann an:

Toni Erdmann - Trailer (Deutsch) HD

Wem der Sinn weniger nach Drama steht, der sollte sich den Schocker Fantasy Island aus der Blumhouse-Schmiede ansehen. Der Insel-Horror wurde zwar von Kritiker:innen geschmäht und etwa als "künstlich" und "hinverbrannt" verurteilt (via Chicago Sun-Times ). Er spielte aber ein Vielfaches seiner Kosten an den Kinokassen wieder ein (via Box Office Mojo ).

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Über welchen Netflix-Neuzugang freut ihr euch am meisten?