Neuer Kingsman-Film: Trailer entfesselt brachiale Action

In ein paar Monaten startet der neue Kingsman-Film im Kino. Jetzt ist noch ein neuer Trailer zum Prequel The King's Man erschienen, der vor allem spektakuläre Action hervorhebt.

Vor drei Jahren stürzte sich Nachwuchs-Agent Eggsy mit der Kingsmen-Geheimorganisation zuletzt in den Kampf gegen das Verbrechen. 2020 wird das Franchise nach Kingsman: The Secret Service und Kingsman 2: The Golden Circle fortgesetzt, aber in leicht veränderter Form. Der kommende The King's Man - The Beginning ist ein Prequel, das die Anfänge der Kingsmen beleuchtet und zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt.



Nachdem zwei Trailer schon erste Eindrücke des Films vermittelt haben, ist jetzt noch ein neuer Trailer zu The King's Man veröffentlicht worden. Neben Einblicken in die Handlung des Prequels steht vor allem spektakuläre Action im Mittelpunkt.

Darum geht's in The King's Man

The King's Man springt in die Zeit vor den ersten beiden Kingsman-Filmen zurück und erzählt eine Geschichte, in der Eggsy (Taron Egerton) und Harry (Colin Firth) nicht dabei sind. In dem Prequel spielt Ralph Fiennes den Gründer der Kingsman-Geheimorganisation, die den Ausbruch eines Kriegs mit Millionen von Toten durch Bösewicht Rasputin (Rhys Ifans) verhindern will.

Hier könnt ihr euch den neuen The King's Man-Trailer auf Deutsch anschauen

The King's Man - The Beginning - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wie der Trailer zeigt, wird auch der neue Kingsman-Film wieder auf abgedrehte Action setzen, von der verschiedene Ausschnitte zu sehen sind. Doch auch inhaltlich wirft The King's Man Parallelen zu den Vorgängern auf. Anstelle von Taron Egerton spielt hier Harris Dickinson einen jungen Rekruten, der neu in die Kingsmen-Organisation aufgenommen und ausgebildet wird.

Zusätzlich zum Trailer wurde auch ein neues Poster zu The King's Man veröffentlicht:

© Disney The King's Man

Neben Harris Dickinson, Ralph Fiennes und Rhys Ifans gehören unter anderem noch Gemma Arterton, Daniel Brühl, Tom Hollander, Matthew Goode, Djimon Hounsou und Charles Dance zum Cast von The King's Man.

Nachdem der Kinostart des Prequels schon zweimal verschoben wurde, soll The King's Man jetzt am 17. September 2020 in die deutschen Kinos kommen.

