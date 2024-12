Noch 5 Tage bei Netflix: Einer der besten Kriegsfilme der 2000er Jahre, der 3 (!) Fortsetzungen erhalten hat, die kaum jemand kennt

Einen der besten und am erstaunlichsten gefilmten Kriegsfilme der 2000er Jahre gibt es bei Netflix – aber der Streamer schmeißt ihn in wenigen Tagen raus.

Sam Mendes ist als Regisseur schon viel herumgekommen. Am bekanntesten sind seine zwei James Bond-Abenteuer Skyfall und Spectre sowie sein großer Durchbruch American Beauty. Darüber hinaus hat er Dramen, Komödien und Gangsterfilme gedreht. Auch zwei Kriegsfilme finden sich in seiner Filmografie wieder.

Auf der einen Seite wäre da der in vermeintlich einer Einstellung gedrehte 1917, der in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs entführt. Auf der anderen Seite steht Jarhead – Willkommen im Dreck von 2005, der sich mit den Ereignissen im Irakkrieg beschäftigt und die wahre Geschichte des Soldaten Anthony Swofford erzählt.

Netflix hat Jarhead noch bis zum 15. Dezember 2024 im Programm.

Noch kurz bei Netflix: Die wahre Geschichte erzählt vom Warten und dem Schrecken des Kriegs

Swofford, seines Zeichens ein Scharfschütze, veröffentlichte 2003 seine Memoiren. Diese dienten dem Drehbuch als Grundlage. Verkörpert wird Swofford im Film von Jake Gyllenhaal, der frisch von dem Erfolg von The Day After Tomorrow kam. In weiteren Rollen sind Peter Sarsgaard, Lucas Black und Jamie Foxx zu sehen.

Jarhead verbringt viel Zeit damit, die Soldaten beim Warten zu beobachten. Nach der harten Ausbildung sitzen sie bei 40 Grad im Schatten in der Wüste fest, während der Krieg mit Raketen und Kampfjets ausgetragen wird. Mendes bringt viele kritische Untertöne in diesem Warten unter und schafft zusammen mit dem legendären Kameramann Roger Deakins einige denkwürdige Bilder, um den Schrecken des Kriegs zu illustrieren.

Die Kombination aus wahrer Geschichte, unüblichem Ansatz abseits der Action und atemberaubenden Bildern macht ihn zu einem der besten und sehenswertesten Kriegsfilme der 2000er Jahre. Jarhead muss sich neben großen 00er-Jahre-Kriegsfilmen wie Ridley Scotts Black Hawk Down von 2001 und Kathryn Bigelows Tödliches Kommando - The Hurt Locker von 2008 nicht verstecken.

Obwohl Jarhead im Kino kein Erfolg war (97 Millionen US-Dollar Einspiel kommen auf ein Budget von 72 Millionen US-Dollar ohne Marketingkosten), hat der Film drei Fortsetzungen nach sich gezogen:

Hierbei handelt es sich um Direct-to-DVD-Veröffentlichungen, die sich zwar den Titel des Originals ausleihen, inhaltlich jedoch kaum Berührungspunkte mit dem von Mendes inszenierten Film mitbringen.

Wo kann ich Jarhead sonst noch schauen?

Solltet ihr vor dem 15. Dezember keine Zeit mehr haben, den erstaunlichen Kriegsfilm nachzuholen, könnt ihr ihn auch bei anderen Anbietern gegen einen Aufpreis streamen. So gibt es Jarhead beispielsweise auch bei Amazon, im Sky Store und bei Magenta TV zu leihen. Joyn+ hat ihn sogar in der Flatrate enthalten.