Perfekter Bridgerton-Ersatz bei Netflix: Er verfilmt 500 Jahre alte Liebesgeschichte mit vielen Stars

Wer auf die 4. Staffel von Bridgerton wartet, sollte dieses feurige Historiendrama bei Netflix nicht verpassen. Es handelt von Liebe und Verrat im 16. Jahrhundert und hat zahlreiche Stars im Gepäck.

Bridgerton-Fans müssen dieses Jahr besonders stark sein. Denn während Staffel 3 der romantischen Historienserie letztes Jahr auf Netflix erschienen ist, lässt Staffel 4 noch bis 2026 auf sich warten. Wer sich die Wartezeit versüßen möchte, findet auf dem Streamer jedoch eine ganze Reihe großartiger Titel, die an die beliebte Netflix-Serie erinnern.

Heute wollen wir euch einen davon vorstellen, der euch ins Großbritannien des 16. Jahrhunderts mitnimmt und mit Liebe, Verrat und 1000 Stars aufwartet. Die Rede ist von Die Schwester der Königin.

Die Schwester der Königin mit Scarlett Johansson bei Netflix: Darum geht's im Bridgerton-Ersatz

Die Schwester der Königin spielt am englischen Königshof im frühen 16. Jahrhundert und handelt von den Schwestern Mary Boleyn und Anne Boleyn. Während Mary (Natalie Portman) mit einer guten Partie unter der Haube ist, wird Anne (Scarlett Johansson) von ihren Eltern auf König Henry VIII (Eric Bana) angesetzt, der ihrem Haus schon bald einen Besuch abstatten soll.

Der verheiratete König hat gerade ein Kind mit seiner Frau Katharina von Aragon (Ana Torrent) verloren, daher ist es gerade jetzt besonders günstig, sich als seine Mätresse zu positionieren. Doch hat Henry VIII mehr Augen für Annes verheiratete Schwester Mary – und das Drama nimmt seinen Lauf ...

Die Schwester der Königin ist ein starbesetztes Kostümdrama um Leidenschaft und Verrat

Das Historiendrama von Justin Chadwick (Tulpenfieber) knüpft sich damit die schon oft erzählte wahre Geschichte von König Henry VIII. und seiner Mätresse Anne Boleyn vor, die bekanntlich ein tragisches Ende genommen hat. Dabei schafft er ein pompöses wie spannendes Kostümdrama voller Kniffe und Wendungen, die durch die Perspektivwechsel der beiden im Mittelpunkt stehenden Schwestern unterstrichen wird.

Auch wenn der Film knapp drei Jahrhunderte vor Bridgerton angesiedelt ist, geht es hier ebenfalls um gut kalkulierte Heiratspartien, familiäre Bande, Leidenschaft und jeder Menge Verrat, die mit reichlich hitzigen Szenen und treffsicheren Sprüchen angereichert sind.

Noch dazu ist Die Schwester der Königin nicht nur in ihren Hauptrollen mit Scarlett Johansson, Natalie Portman und Eric Bana hochkarätig besetzt. Auch in den Nebenrollen finden sich zahlreiche Schauspielgrößen wie Benedict Cumberbatch (Sherlock), Kristin Scott Thomas (Der Englische Patient), Jim Sturgess (21), Mark Rylance (Bridge of Spies) oder Eddie Redmayne (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind).

Wer das Historiendrama also bisher verpasst hat, sollte unbedingt einen Blick bei Netflix im Streaming-Abo riskieren. Danach ist die Vorfreude auf die 4. Staffel von Bridgerton umso größer. Alles, was ihr zur Netflix-Fortsetzung wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Was ihr sonst noch schauen könnt, hört ihr unserem Podcast:

