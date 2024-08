Ringe der Macht-Video enthüllt zweiten Sauron-Darsteller vor Start von Staffel 2: Daher kennt ihr Jack Lowden

Die Herr der Ringe-Serie hat in Staffel 2 zwei Sauron-Darsteller und nun hat Amazon die Neubesetzung von Jack Lowden in einem neuen Ringe der Macht-Video offiziell bestätigt.

Der Start der 2. Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht am 29. August 2024 ist nicht einmal mehr eine Woche entfernt, da überrascht Amazon Prime uns mit einem neuen Einblick – und präsentiert jetzt schon die zweite Version von Sauron mit neuem Darsteller. Während Halbrand-Schauspieler Charlie Vickers weiterhin in der Rolle des ultimativen Mittelerde-Bösewichts an Bord bleibt, verkörpert Jack Lowden eine alternative Variante des mächtigen Gestaltwandlers.



Die Ringe der Macht enthüllt: Jack Lowden spielt den neuen Sauron

Schon vor einem Monat sickerte die Beteiligung des neuen Sauron-Darstellers Jack Lowden durch, der gleich in der allerersten Szene von Staffel 2 seinen großen Auftritt haben soll. Nun will Amazon das zweite Gesicht des Schurken offenbar nicht länger unter Verschluss halten und enthüllte den Schauspieler auch in einem neuen offiziellen Making-of-Video namens "The Faces of Sauron" (Die Gesichter von Sauron):



Trefft den neuen Sauron, Jack Lowden, in Amazons Ringe der Macht-Video

The Lord of The Rings. The Rings of Power - S02 Featurette The Faces of Sauron (English) HD

Der erste Halbrand/Sauron-Darsteller Charlie Vickers erklärt in dem Herr der Ringe-Featurette: "Sauron hat viel Macht. Eine seiner Haupt-Fähigkeiten ist es, seine Form verändern zu können".

Der voll kostümierte Sauron 2.0, Jack Lowden, schließt daran an, seinen Auftritt einzuordnen: "Es ist eine Rückblende zirka 1000 Jahre vor Staffel 1, nachdem [der vorige große Mittlerde-Bösewicht] Morgoth besiegt wurde."

Amazon Die Ringe der Macht: Jack Lowden als (zweiter) Sauron

Neben Flashback-Sauron und seiner aus Staffel 1 bekannter Südländer-Form namens Halbrand kommt außerdem noch eine weitere Verwandlung von Charlie Vickers zu Annatar hinzu: Saurons elbischen Form, mit der er Ringschmied Celebrimbor (Charles Edwards) täuschen will. Wir bekommen es zum Staffel 2-Start von Die Ringe der Macht bei Amazon Prime * nächsten Donnerstag also mit (mindestens) 3 Sauron-Versionen zu tun.

Woher ihr den neuen Herr der Ringe-Star Jack Lowden kennt

Der 1990 geborene britische Schauspieler Jack Lowden legte vor seinem Sauron-Auftritt in den letzten Jahren eine steile Karriere hin. Nach ersten Erfolgen Mitte der 2010er Jahre in Serien wie The Tunnel und Krieg & Frieden folgten für ihn Rollen in Kinofilmen wie 71, A United Kingdom und Christopher Nolans Dunkirk. Für seine Rolle im Kriegsdrama Benediction gewann er 2022 sogar die schottische Ausgabe des renommierten britischen Filmpreises BAFTA.

Apple TV Jack Lowden in Slow Horses

In den letzten Jahren tat der 34-jährige Jack Lowden sich vor allem als Haupdarsteller des River Cartwright in der hochgelobten Spionage-Serie Slow Horses als an der Seite von Gary Oldman hervor. Die Agenten-Serie startet mit ihm am 4. September 2024 in die mittlerweile vierte Staffel.

Seit Juli 2024 ist Jack Lowden übrigens mit Schauspielerin Saoirse Ronan verheiratet, mit der er beim gemeinsamen Dreh von Maria Stuart, Königin von Schottland 2018 zusammengekommen war.

