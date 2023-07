Sci-Fi-Epos Dune 2 zeigt im neuen Trailer erstmals den wahren Bösewicht: Das musst du über Imperator Shaddam IV wissen

Christopher Walken zeigt sich im neuen Dune 2-Trailer erstmals als Padishah-Imperator Shaddam IV. Wir erklären euch seine wichtige Bedeutung in der epischen Sci-Fi-Fortsetzung.

Dune: Part Two startet am 2. November 2023 in den deutschen Kinos. Der gewaltige neue Dune-Trailer sorgte jetzt schon für Gänsehaut, nicht nur bei Sci-Fi-Fans. Doch was im visuellen und musikalischen Reigen des neusten Einblicks schnell untergehen kann, ist, dass uns hier erstmals der größte Gegenspieler von Timothée Chalamets Paul Atreides vorgeführt wird: Christopher Walken als Imperator Shaddam, der Vierte.

Christopher Walken in Dune 2: Wer ist der Imperator im Sci-Fi-Universum?

Shaddam IV, aus dem Haus Corrino, ist zu Zeiten von Paul Atreides der Imperator in der Sci-Fi-Welt von Frank Herberts Dune. Das heißt, er regiert als Kaiser und oberster Herrscher über das gesamte bekannte Universum. Als galaktischer Feudalherr kann er anderen Häusern, wie den Atreides und Harkonnen, Befehle erteilen. Auf sein Geheiß hin zog die Familie Atreides in Teil 1 von ihrem grünen Wasser-Heimatplaneten Caladan auf den Wüstenplaneten Dune um, um dort als Machthaber die Spice-Produktion zu überwachen.

Im neuen Dune-Trailer wird Shaddam IV, im starken Kontrast zum rot-gelben Wüsten-Ambiente, auf seinem grünen Heimatplaneten gezeigt (Minute 1:30). Er hat keine Söhne, dafür aber eine Tochter: Prinzessin Irulan (Florence Pugh), die ebenfalls zu einer wichtigen neuen Hauptfigur in Dune 2 aufsteigt.



Warum ist der Imperator Shaddam IV in Dune 2 so gefährlich?

Im ersten Dune-Film von Denis Villeneuve (aktuell bei Amazon Prime *) war der massige Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) die ultimative Bedrohung für das Haus Atreides. Er riss am Ende von Teil 1 die Macht über den Wüstenplaneten erneut an sich, was zum Tod von Pauls Vater Leto (Oscar Isaac) führte. Zum ersten Neffen des Barons, der "Bestie" Glossu Rabban (Dave Bautista), stößt in Teil 2 nun auch der kämpferische Feyd-Rautha (Austin Butler). Doch die glatzköpfigen Harkonnen verblassen als Bedrohung, wenn der wahre Strippenzieher auftritt: Imperator Shaddam IV.

Wie sich am Ende von Teil 1 zeigte, trieb der Imperator nämlich ein falsches Spiel: Er entsendete das Haus Atreides absichtlich in den Untergang auf Dune. Der Grund: weil die vielerorts im Universum geschätzte Familie ihm zu einflussreich wurde. Um die wahrgenommene Bedrohung für seinen eigenen Thron aus der Welt zu schaffen, wollte er sie unter dem Deckmantel des Harkonnen-Angriffs auslöschen. Doch der Einsatz der kaiserlichen Elite-Kämpfer (Sardaukar) an der Seite der Harkonnen-Armee legte diese Täuschung für die wenigen überlebenden Zeugen offen.

Warner Bros. Die Sardaukar-Kämpfer des Imperators in Dune

Um das Bösewicht-Machtgefälle mit einem Star Wars-Vergleich zu verdeutlichen (das als Franchise ohnehin viel von Dune abgeguckt hat): Wenn die Harkonnen-Handlanger also so etwas wie das böse Gesicht des Imperiums aka Darth Vader sind, dann ist Shaddam Imperator Palpatine.

Dass Shaddam IV in Dune 2 nicht nur ein mächtiger, sondern auch ein psychologisch-kluger Gegner ist, zeigt sich bereits im Trailer, wo er Paul an den Kopf wirft, sein Vater Leto sei "ein schwacher Mann" gewesen. Wer diesen Macht-Kampf auf Dune am Ende gewinnt, könnt ihr im November 2023 selbst herausfinden.

