Sci-Fi-Kracher und ein richtiges Meisterwerk bei Amazon Prime: Alle 68 neue Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime sind viele neue Filme und Serien eingetroffen. Während Transformers 5 für scheppernde Sci-Fi-Action sorgt, läuft Jim Carrey in Die Truman Show zu Höchstleistungen auf.

Pünktlich zum Wochenende haben wir das Streaming-Angebot von Amazon Prime durchforstet. Welche Filme und Serien sind frisch eingetroffen? Hier findet ihr eine Übersicht mit allen neuen Titeln. Mit dabei sind Blockbuster wie der Sci-Fi-Kracher Transformers 5 und die ersten zwei Spider-Man-Filme von Sam Raimi.

Neu bei Amazon: Peter Weirs meisterhafter Die Truman Show

Der beste Film, der in den vergangenen Tagen bei Amazon Prime aufgeschlagen ist, dürfte Die Truman Show * sein. In Peter Weirs Meisterwerk auf dem Jahr 1998 schlüpft Jim Carrey in die Rolle des Versicherungsvertreters Truman, der ein beschauliches Leben lebt. Was er nicht weiß: Seine Welt ist nicht echt. Er befindet sich im größten TV-Studio der Welt und ist der Protagonist der erfolgreichsten Serie auf dem Planeten.

Neu bei Amazon Prime: A Star Is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga

True Grit ist nicht die einzige gute Neuauflage, die es seit dieser Woche bei Amazon Prime zu entdecken gibt. Auch Bradley Coopers Regiedebüt A Star Is Born * ist sehr zu empfehlen. Gemeinsam mit Lady Gaga hat er eines der eindrucksvollsten Liebesdramen der letzten Jahre geschaffen. Wenn Cooper und Gaga in einer Schlüsselszene des Films gemeinsam Shallow auf der Bühne singen, ist pure Gänsehaut garantiert.

Neu bei Amazon Prime: Dramatischer Action-Thriller mit Liam Neeson

Bei der Hülle und Fülle an Action-Thrillern mit Liam Neeson, die uns in den vergangenen Jahren erreicht haben, fällt es schwer, die Übersicht zu bewahren. Nicht zuletzt sind die meisten recht austauschbar. Run All Night * von Regisseur Jaume Collet-Serra gehört aber definitiv zu den besten. Hier werden euch zwei spannende Stunden geboten.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

