Solo 2: So steht es um die Star Wars-Fortsetzung mit Darth Maul, Qi'ra und Lando Calrissian

Vor sieben Jahren startete der Star Wars-Film über den jungen Han Solo im Kino, der auf eine ganze Trilogie ausgelegt war. Bis heute sind Teil 2 und 3 nicht erschienen. Was ist der aktuelle Stand?

Als Disney begann, das Star Wars-Universum im großen Stil auszubauen, wurde schnell klar, dass uns nicht nur große Episoden-Filme im Kino erwarten würden. Auch abseits der Skywalker-Saga gab es viele Geschichten aus der weit entfernten Galaxis zu erzählen. Rogue One: A Star Wars Story hat das erfolgreich vorgemacht.

Zwei Jahre nach dem ersten Star Wars-Anthologiefilm setzte Lucasfilm große Hoffnungen in ein Spin-off, das die Origin-Story des Weltraumschmugglers Han Solo erzählt. In der Original-Trilogie und den Sequels wurde er von Harrison Ford gespielt. Doch wie geht die Geschichte nach Solo: A Star Wars Story mit Teil 2 und 3 weiter?

Kommt Solo: A Star Wars Story 2?

Obwohl Lucasfilm und Disney den Ableger rund um den jungen Han Solo nie offiziell als Trilogie angekündigt haben, ließ Hauptdarsteller Alden Ehrenreich mehrmals durchblicken, dass er einen Vertrag für drei Star Wars-Filme unterschrieben hatte. Der erste war Solo: A Star Wars Story. Viele Fans hofften danach auf Solo 2 und Solo 3.

Nicht zuletzt wartet der Film mit einem Cliffhanger-Ende auf, das beim Publikum für einige Fragezeichen gesorgt haben dürfte: In den letzten Minuten von Solo: A Star Wars Story meldete sich Ex-Sith Darth Maul, der eigentlich in Episode I gestorben ist, zurück. Trotzdem stehen die Chancen auf Solo 2 und Solo 3 sehr schlecht.

Warum kommt Solo: A Star Wars Story 2 nicht?

Der Grund dafür ist ein einfacher: Solo war ein finanzieller Flop. Bei einem Budget, das – je nach Quelle – zwischen 270 bis 330 Millionen US-Dollar anzusiedeln ist, konnte das Spin-off weltweit nur 393 Millionen US-Dollar einspielen. Eine massive finanzielle Enttäuschung, gerade gemessen am Erfolg der anderen Star Wars-Filme.

Bis auf Solo ist bisher jeder Film des Franchise mühelos über die Milliarden-Marke an den Kinokassen geklettert. Lucasfilm hat nach dem Solo-Flop jegliche Pläne für weitere Anthologiefilme verworfen und sich mit dem Start von Disney+ auf die Produktion von Star Wars-Realserien wie The Mandalorian und Obi-Wan Kenobi fokussiert.

Ist damit wirklich alle Hoffnung auf Solo 2 und 3 verloren?

Obwohl sich Fans seit Jahren unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen für einen weiteren Teil der angerissenen Solo-Saga starkmachen, wird es vermutlich nie eine direkte Fortsetzung zu Solo geben. Die größte Hoffnung, die aktuell für das Solo-Vermächtnis besteht, heißt Lando und befindet sich seit fünf Jahren in Entwicklung.

Ursprünglich wurde das Star Wars-Projekt als Serie bei Disney+ angekündigt. Zuletzt ließ Lando Calrissian-Darsteller Donald Glover verlauten, dass es sich in einen Film verwandelt hat. Allzu konkret scheinen die Pläne aber noch nicht zu sein, denn bis dato wurde kein Kinostart für den Lando-Film festgelegt. Andere Projekte genießen Priorität.

Und was bedeutet das für Qi'ra und Darth Maul?

Der Lando-Film könnte natürlich auch die Schicksale von Qi'ra und Maul aufgreifen, die ein essenzieller Bestandteil des Solo-Cliffhangers sind. Derzeit ist allerdings unklar, wann der Film auf der Star Wars-Timeline angesiedelt ist. Wenn wir einen etwas größeren Sprung wagen, erfahren wir zumindest, was aus den beiden geworden ist.

In der Comic-Trilogie War of the Bounty Hunters, Crimson Reign und The Hidden Empire meldet sich Qi'ra als Anführerin des Syndikats Crimson Dawn zurück. Die Handlung ist zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt. Mauls Geschichte wird derweil in Star Wars Rebels beendet.