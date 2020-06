Star Wars: Mark Hamills Gastauftritt in The Mandalorian hat niemand bemerkt

Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill kehrte kürzlich ins Star Wars-Universum zurück und niemand hat es bemerkt. In The Mandalorian hat er einen Cameo absolviert.

The Mandalorian überraschte mit zahlreichen Anspielungen und Verweisen auf ältere Star Wars-Geschichten. Viele versteckte Details und Referenzen gibt es in den einzelnen Episoden der ersten Star Wars-Realserie zu entdecken. Im Zuge der Making-of-Doku Disney Galerie: The Mandalorian wurde nun ein ganz besonderer Cameo enthüllt.



Wie sich herausstellt, übernahm Mark Hamill einen kurzen Gastauftritt in der Serie, allerdings nicht als Luke Skywalker. Stattdessen kommen wir für einen kurzen Augenblick in den Genuss seiner vortrefflichen Synchronstimme: Mark Hamill spricht in The Mandalorian nämlich den Barkeeper-Droiden in der Mos Eisley Cantina.

Mark Hamill kehrt in The Mandalorian nach Tatooine zurück

In der 5. Episode der 1. Staffel verschlägt es den Mandalorianer (Pedro Pascal) auf den Planeten Tatooine, also jenen Ort, an dem vor über 40 Jahren der Krieg der Sterne im Kino seinen Anfang nahm. Als der Kopfgeldjäger die Cantina betritt, hat sich viele verändert. So dürfen inzwischen auch Droiden das Etablissement betreten.

© Disney+ The Mandalorian

Bei dem von Mark Hamill gesprochenen Droiden handelt es sich zudem um einen alten Bekannten. Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau bestätigt in der finalen Episode von Disney Galerie: The Mandalorian, dass es sich hierbei um EV-9D9 handelt, den wir in Jabbas Palast in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum ersten Mal gesehen haben.

Auch in den vergangenen Wochen gab es einige spannende Dinge in der achtteilige Mando-Doku auf Disney+ zu entdecken. Ein besonderes Highlight war neben dem Einblick in die moderne Technologie, mit der die Star Wars-Serie umgesetzt wurde, die Entstehungsgeschichte von Baby Yoda. Nicht immer war der kleine Racker so putzig.



Die 2. Staffel von The Mandalorian startet voraussichtlich im Oktober 2020 auf Disney+. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu den neuen Episoden. Dieses Mal ist sogar Robert Rodriguez als Regisseur dabei, der zuletzt mit Alita: Battle Angel für packende Sci-Fi-Action auf der großen Leinwand gesorgt. hat.

