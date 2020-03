The Mandalorian Staffel 2: Terminator-Star verstärkt Star Wars-Serie

Kaum ist The Mandalorian in Deutschland gestartet, erreichen uns spannende Neuigkeiten zu Staffel 2, die mit einer weiteren Casting-Entscheidung begeistert.

Als wäre der Cast von The Mandalorian nicht schon verrückt genug, erreichen uns heute Neuigkeiten zur 2. Staffel der ersten Star Wars-Realserie. Bereits das Engagement von Carl Weathers, Nick Nolte und Werner Herzog sorgte für Aufsehen, von all den Comedy-Stars ganz zu schweigen, die sich in den Episoden der 1. Staffel versteckten.



Wie Jason Ward von Making Star Wars nun erfahren hat, schließt sich der 2. Staffel von The Mandalorian ein waschechter Held des Actionkinos der 1980er Jahre an: Michael Biehn. Dieser ist vor allem als Kyle Reese aus Terminator bekannt und spielte ebenfalls in den James Cameron-Filmen Aliens - Die Rückkehr und Abyss mit.

Der Hollywood Reporter bestätigt den Scoop.

Wen spielt Michael Biehn in The Mandalorian Staffel 2?

Über die Rolle von Michael Biehn in The Mandalorian ist noch nicht allzu viel bekannt. Ausgehend von den aktuellen Informationen verkörpert er einen Kopfgeldjäger, der Pedro Pascals Mandalorianer schon einmal über den Weg gelaufen ist. Somit könnte dieses Casting auch bedeuten, dass wir in der 2. Staffel noch mehr über die Vergangenheit des schweigsamen Protagonisten erfahren.

© 20th Century Fox Michael Biehn in Aliens - Die Rückkehr

Jason Ward hat in seinem Scoop zudem eine zweite Neuigkeit versteckt: Offenbar kehrt Bill Burr in der 2. Staffel von The Mandalorian zurück, nachdem er im Zuge der ersten Runde als Kopfgeldjäger Mayfield zu sehen war. Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Rosario Dawson als Ahsoka Tano in den neuen Folgen auftreten wird.

Neuer Regisseur stößt zu The Mandalorian Staffel 2

Abseits davon berichtete Slash Film vor ein paar Tagen, dass sich The Mandalorian über einen neuen Regisseur freuen darf. Wir wissen bereits, dass Carl Weathers, Dave Filoni und Serienschöpfer Jon Favreau bei einzelnen Folgen der 2. Staffel auf dem Regiestuhl Platz genommen haben. Allem Anschein nach gesellt sich auch Robert Rodriguez in die illustre Runde, der zuletzt den Sci-Fi-Blockbuster Alita: Battle Angel in die Kinos brachte.

Bereits Ende Februar kursierten entsprechende Gerüchte, die weiterhin auch Logan-Regisseur James Mangold ins Spiel brachten. Dieser dementierte auf Twitter jedoch seine Beteiligung. Das Engagement von Robert Rodriguez konnte Slash Film nun aber mit seinen eigenen Quellen abgleichen. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.

Die 1. Staffel von The Mandalorian ist in Deutschland seit dem 24. März 2020 auf Disney+ zu sehen. Die 2. Staffel soll noch diesen Herbst startet, ein konkretes Datum steht bisher allerdings nicht fest.

