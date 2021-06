Verstörender Horror-Geheimtipp: Neue Stephen King-Serie garantiert schlaflose Nächte

Für Fans von Stephen King hat Apple TV+ nun die ungewöhnliche Horrorserie Lisey's Story im Programm. Im Seriencheck erfahrt ihr, warum sich die Serie mit Julianne Moore und Clive Owen lohnt.

Es, Das Spiel und The Outsider: In den vergangenen Jahren gab es einige hervorragende Stephen King-Verfilmungen – und mindestens genauso viele grauenhafte. Mit Lisey’s Story wurde nun ein weiteres Werk des profilierten Schriftstellers adaptiert. Die Serie von Apple TV+ basiert auf Stephen Kings Lieblingsroman. Und dafür schrieb er sogar alle Drehbücher selbst.

Die vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín inszenierte Horrorserie wartet mit einer stargespickten Besetzung auf. Julianne Moore und Clive Owen sind aber nicht die einzigen Gründe, warum sich ein Blick in Lisey's Story lohnt. Hier erwartet euch ein faszinierendes Wechselspiel aus Schocks und Tränen.

Die Binge-Daten zur Stephen King-Serie Lisey's Story bei Apple TV+

Episodenanzahl : 8 Folgen

: 8 Folgen Länge : 47 bis 57 Minuten (insgesamt 6 Stunden & 47 Minuten)

: 47 bis 57 Minuten (insgesamt 6 Stunden & 47 Minuten) Genre : Mystery, Horror, Fantasy, Drama

: Mystery, Horror, Fantasy, Drama Romanvorlage: Lisey's Story (in Deutschland unter dem Titel Love erschienen)

Stephen Kings neue Horrorserie: Darum geht es in Lisey's Story

Die Serie wird von einem grausamen Moment eröffnet: Lisey Landon (Julianne Moore) muss mit ansehen, wie ihr Ehemann, der prominente Romanautor Scott Landon (Clive Owen), von einem verstörten Fan beim Spatenstich für eine neue Bibliothek erschossen wird.

Einige Jahre später hat sie den Trauerprozess noch immer nicht abgeschlossen. Von hier aus driftet die Handlung von Lisey's Story in mehrere Richtungen ab.

Lisey's Story: Schaut den Trailer zu Stephen Kings Horrorserie:

Lisey's Story - S01 Trailer (English) HD

In der Gegenwart durchforstet Lisey das alte Büro ihres Mannes und stößt dabei auf einen Hinweis, den er ihr hinterlassen hat. Eine sogenannte Bool Hunt, eine Schnitzeljagd, hat sich Scott vor seinem Tod für seine Ehefrau ausgedacht – von hier aus entspinnt sich eine Art Horror-Version von P.S. Ich liebe dich.

Fortan begibt sich Lisey auf die Suche nach Hinweisen und Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit mit Scott. Denn diese sind sowohl der Schlüssel zur Rettung ihrer Schwester Amanda, die in einen katatonischen Zustand verfallen ist, als auch die Lösung für ihr jüngstes Problem. Ein fanatischer und psychopathischer Fan (Dane DeHaan) will gewaltsam an die unveröffentlichten Werke von Scott gelangen.

In Erinnerungen und Rückblenden erfahren wir mehr über die Ehe der Landons sowie Scotts traumatische Kindheit. Klingt etwas überladen? Ach ja, eine mystische Parallelwelt namens Boo'ya Mond, einen Quell aller Kreativität im Zentrum der Welt und ein albtraumhaftes Wesen namens Long Boy gibt es auch noch. Lisey's Story packt vieles in einen Topf – und das funktioniert hervorragend.

Horror á la Stephen King: Lisey's Story will euch verstören

Obwohl es sich bei Lisey's Story um eine eher ruhig erzählte Serie handelt, kommt hier der Horror nicht zu kurz. Erwartet aber keine krassen Jumpscares oder mörderische Dämonen wie Pennywise. Vielmehr zieht die Serie ihren Grusel aus einer beklemmenden und befremdlichen Atmosphäre, die immer wieder durch verstörende Momente und Gewaltspitzen eskaliert.

© Apple Julianne Moore und Clive Owen in Lisey's Story

So entfesselt sich beispielsweise in Folge 4 ein brutaler Home Invasion-Horror mit besagtem Psycho-Fan, nach dessen schrecklichen Höhepunkt ihr nie wieder einen Pizzaschneider in die Hand nehmen werdet.

Wenn Clive Owens Charakter einer anderen Figur Wasser in den Mund kotzt oder ein aus Tausenden halbverwesten und kreischenden Leichen bestehendes Monster durch die atemberaubend schöne Welt von Boo'ya Mond stapft, sind dies noch die eher weniger verstörenden Momente.

Albtraumhafte Szenen, in denen sich Menschen mit zertrümmerten Kaffeetassen oder an zerbrochenen Glasscheiben aufschlitzen, werden sich in euer Hirn brennen. Besonders hart und schwer verdaulich sind aber die sehr realen Szenen von Kindesmisshandlung. Wie in vielen Stephen King-Geschichten sind es hier die Menschen, die den wahren Horror vermitteln. Das kann für einige Zuschauende zu viel werden.

Lisey's Story ist ein faszinierendes Mysterium aus Schocks und Tränen

Lisey's Story ist eine Horrorserie und so viel mehr. Wie so viele Werke und Geschichten von Stephen King entzieht sie auch diese jeglicher Genre-Kategorisierung. Die Serie ist komplex, chaotisch und wunderschön.

Wir wissen nie, welche Richtung die Serie als nächstes einschlägt und so entfaltet sich ein Sog, dem wir uns nicht mehr entziehen können. Was hat es mit der seltsamen Parallelwelt auf sich? Wie ist Scott Landon wirklich gestorben? Und was wird Lisey am Ende ihrer Bool Hunt finden?

© Apple Lisey's Story: Das mystische Boo'ya Mond

Lisey's Story ist ein faszinierendes Mysterium, das sich von Folge zu Folge weiter entschlüsselt. Dass dieses Potpourri aus Genres, Themen und Stimmungen so gut funktioniert, liegt sowohl am hervorragenden Spiel der Hauptdarsteller:innen (allen voran Clive Owen und Julianne Moore) als auch an der gelungen puzzleartigen Inszenierung.

Regisseur Pablo Larraín springt durch Zeitebenen und Szenen, wie Erinnerungen, die plötzlich und unvermittelt in Liseys Kopf gelangen. Immer wieder kehrt die Serie an Schlüsselmomente zurück, um diese zu erweitern und neu zu kontextualisieren. Es ist eine Serie über das Erzählen von Geschichten und die Menschen, die diese erschaffen.

Stephen King entwirft mit Lisey's Story eine äußerst persönliche Geschichte, die viele Elementen seiner eigenen Biografie und seiner früheren Werke aufgreift – eine Art Best-of Stephen King. Am Ende sind es aber nicht nur der Horror und das Trauma, die diese Serie nachhallen lassen.

Es sind die ruhigen und gefühlvollen Momente, die uns den Figuren und ihrem Schmerz näher bringt. Denn so oft ich in den acht Folgen schockiert wurde, genauso oft habe ich auch Tränen vergossen. Und einige davon waren Freudentränen für eine weitere hervorragende Stephen King-Verfilmung.

Die Miniserie Lisey's Story umfasst 8 Episoden, die seit dem 4. Juni 2021 immer freitags bei Apple TV+ ausgestrahlt werden. Als Grundlage für diesen Seriencheck dienten alle 8 Folgen.

