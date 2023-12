Vor Deadpool 3 kommt ein abgefahrener Fantasy-Film mit Ryan Reynolds und jeder Menge imaginärer Freunde

2024 erobert Ryan Reynolds nicht nur als Marvel-Held Deadpool die große Leinwand. In dem Fantasy-Abenteuer IF bekommt er es mit Figuren zu tun, die nicht existieren .. oder vielleicht doch?

Eigentlich ist es verwunderlich, dass Deadpool noch kein Superhelden-Abenteuer mit einem imaginären Freund erlebt hat. Das würde perfekt zum Tonfall der von Ryan Reynolds angeführten Marvel-Reihe passen. Stattdessen darf sich der freche Marvel-Held nächstes Jahr mit Wolverine in einem großen Crossover-Film herumschlagen.

Darüber hinaus spielt Reynolds 2024 in der Fantasy-Komödie IF – Imaginäre Freunde mit, in der er es gleich mit mehreren speziellen Persönlichkeiten zu tun bekommt, die nicht so leicht zu greifen sind. Womöglich existieren sie nur im Kopf eines jungen Mädchens. Was wir uns genau davon erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer

Neue Fantasy-Komödie mit Ryan Reynolds: Der erste Trailer zu IF – Imaginäre Freunde beflügelt eure Vorstellungskraft

Die Geschichte erzählt von einem jungen Mädchen (Cailey Fleming), das eine besondere Gabe besitzt: Es kann die imaginären Freunde anderer Menschen sehen. Längst wurden sie von ihren ursprünglichen Kindern verlassen, da diese jetzt erwachsen sind und keinen Platz mehr für die Freunde haben, die sie sich einst ausgedacht haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu IF – Imaginäre Freunde schauen:

IF - Teaser Trailer (English) HD

IF – Imaginäre Freunde klingt wie die Live-Action-Version eines Pixar-Films à la Alles steht Kopf. Hinter dem Projekt steckt Schauspieler John Krasinski, der sich zuletzt mit den A Quiet Place-Filmen als Regisseur etablierte. Bei IF hat er Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und die Produktion übernommen. Zudem tritt er vor die Kamera.

Zusammen mit Reynolds und Fleming gehört Krasinski zu den Stars, die wir in IF als Menschen sehen. Auch Fiona Shaw, Bobby Moynihan, Louis Gossett Jr. und den aus Minari bekannten Alan S. Kim bekommen wir im vertrauten Antlitz zu Gesicht. Damit ist der Cast allerdings noch nicht erschöpft. IF wartet mit einer beachtlichen Riege an weiteren Schauspielenden auf, die den imaginären Freunden ihre Stimme leihen.

Die imaginären Freunde in IF:

Und falls ihr euch fragt, woher ihr Hauptdarstellerin Cailey Fleming kennt: In The Walking Dead war sie 53 Episoden lang als Judith Grimes, die Tochter von Rick und Lori Grimes, zu sehen. Darüber hinaus tauchte sie als junge Rey Skywalker in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht auf und verkörperte die junge Sylvie in der 1. Staffel von Loki. IF markiert ihren ersten großen Kinofilm, in dem sie eine Hauptrolle spielt.

Wann startet IF – Imaginäre Freunde im Kino?

Bis die imaginären Freunde auf der Leinwand frei drehen dürfen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. IF – Imaginäre Freunde startet erst am 16. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Ein paar Wochen später steht dann auch schon der nächste Ryan Reynolds-Blockbuster vor der Tür. Deadpool 3 geht Ende Juli an den Start.