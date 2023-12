Erstmals im TV: Der größte Superhelden-Film der letzten 4 Jahre, der einen absoluten Fan-Traum verwirklichte

Der größte Marvel-Blockbuster seit Avengers: Endgame feiert heute Abend seine Free-TV-Premiere. Es ist ein ganz besonderes Crossover-Abenteuer mit sehr viel Nostalgie.

Viele Marvel-Fans haben sich gefragt, wie die Hülle und Fülle an Superheld:innen, die in Avengers: Endgame auftauchen, jemals übertroffen werden soll. Die Antwort kam im Zuge eines neuen Spider-Man-Films daher. Das war den Avengers zwar zahlenmäßig ein Stück unterlegen, konnte dafür aber einen ganz anderen Joker ausspielen.

Die Rede ist von Spider-Man: No Way Home, der im Dezember 2021 weltweit die große Leinwand eroberte. Es handelt sich um den ersten großen Multiversums-Film im MCU, was bedeutet: Tom Hollands Peter Parker ist nicht allein. Er bekommt Besuch von einigen Marvel-Figuren, die aus einer ganz anderen Dimension stammen.

Spider-Man: No Way Home ist das ultimative Crossover und vereint drei Dekaden Marvel-Geschichte

Schon vor dem MCU gab es zahlreiche Marvel-Filme. Besonders populär waren die Spidey-Abenteuer aus dem Hause Sony, die in den 2000ern und Anfang der 2010er Jahre veröffentlicht wurden. In Spider-Man: No Way Home kehren nun mehrere ikonische Bösewichte aus den beliebten Action-Krachern zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - Trailer (Deutsch) HD

Green Goblin (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina) und Sandman (Thomas Haden Church) schauen aus den ersten drei Spider-Man-Filmen von Sam Raimi vorbei. Darüber hinaus sind Electro (Jamie Foxx) und Lizard (Rhys Ifans) am Start, die in den beiden The Amazing Spider-Man-Filmen von Marc Webb mitmischten.

Um dieser geballten Antagonistengefahr Herr zu werden, benötigt Hollands Peter Parker Unterstützung. Von den Avengers fehlt allerdings jede Spur und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ist dieser Tage auch nicht gut auf die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu sprechen. Die Situation scheint hoffnungslos.

Entscheidend für die Marvel-Zukunft: No Way Home ist ein riesiger Schlüsselfilm im Blockbuster-Kino

Spider-Man: No Way Home erweist sich als Crossover-Event der Superlative hat und hat vor zwei Jahren im Kino einige Fan-Träume wahr werden lassen. Heute Abend könnt ihr den Film erstmals im Free-TV schauen. Es ist ein wichtiger MCU-Eintrag, denn das Multiversum mit all seinen Abzweigungen spielt in Zukunft noch eine wichtige Rolle.

Nach Loki und Doctor Strange in the Multiverse of Madness erwarten uns in den nächsten Jahren weitere Marvel-Projekte, in denen verschiedene Realitäten aufeinanderprallen, allen voran Deadpool 3, der im Sommer 2024 ins Kino kommt. Auch Avengers 5 und Avengers 6 sind fest in die Geschehnisse der Multiverse-Saga verankert.

Wann läuft Spider-Man: No Way Home im TV?

Spider-Man: No Way Home läuft heute Abend, am 25. Dezember 2023, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 23:10 Uhr. Wiederholt wird der Film am Montag, dem 1. Januar 2024, um 17:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

