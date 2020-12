Vorfreude auf 2021: Diese 33 Filme werden euch das nächste Jahr versüßen

Zu den am meisten erwarteten Filmen 2021 gehören nicht nur Superhelden, sondern auch Sci-Fi, Action und und ein paar echte Autoren-Perlen. Wir haben die Highlights rausgesucht, auf die ihr euch am meisten freut.

Nach 2020 wissen wir nicht mit Sicherheit, wie das Filmjahr 2021 aussehen wird. Warners Ankündigung, große Filme im neuen Jahr zeitgleich als Kinostart und Stream zu veröffentlichen, weicht Grenzen auf. Alles was jetzt angekündigt ist, kann morgen schon wieder umgeworfen werden. Trotzdem sollte uns all das nicht an einem Blick voraus auf die Filme hindern, auf die ihr euch in neuen Jahr am meisten freut.

11 Serien-Highlights, die ihr bei Netflix nicht verpassen dürft



Wir haben dafür auf die Moviepilot-Vormerkungen für 2021, geschaut und euch die am heißesten erwarteten Filme rausgesucht, deren Starts in Deutschland für das nächste Jahr geplant sind. Alle aufgeführten Werke haben dabei mehr als 100 Followships von euch erhalten (Stand: 10.12.2020). Die Zahl der Vormerkungen ist jeweils in Klammern hinterm Film angegeben. Viel Spaß beim vorfreudigen Stöbern.

© Paramount Pssst, nicht die Film-Highlights 2021 verraten

Ganze heiße Eisen: Die großen Filme 2021 vom MCU bis zu Dune

Über mehr als 300 Moviepilot-Vormerkungen können sich 2021 zwei Superheldinnen-Filme freuen. Neben den Fortsetzungen zu James Bond und Top Gun stehen aber auch der Sci-Fi-Blockbuster Dune und die Videospielverfilmung Uncharted hoch im Kurs.

© Paramount Tom Cruise Back in Action: Top Gun 2

2021 bringt Science-Fiction, Monster und Action

Auch unter den 2021er Filmen mit mehr als 200 Followships bei Moviepilot finden sich viele Sequels und Spin-offs. Mit der Jugendbuch-Adaption Chaos Walking und dem Ryan Reynolds Actioner Free Guy sowie Wes Andersons neuem Film haben sich zudem ein paar originäre Stoffe eingeschlichen.

© Disney Free Guy mit Ryan Renolds: buchstäblich heiß erwartet

Horror, Thriller und Fantasy werden im Film-Jahr 2021 nicht fehlen

Schauen wir auf die Filme mit über 100 Vormerkungen, wird die Auswahl noch ein Stück diverser: Krimis und Thriller halten prägen das Bild genauso wie Fantastisches. Außerdem ist die Liebe zum Horror nicht zu übersehen. Und ein Matrix-Sequel kommt! Was bleiben da noch an Wünschen offen?

Einige Filme werden ihre Starts 2021 sicherlich noch verschieben oder vom Kino in den Streaming-Bereich verlegen. Andere werden vielleicht kurzfristig noch dazu kommen und begeisterte Follower finden. Trotzdem zeichnen die Moviepilot-Lieblinge schon jetzt ein abwechslungsreiches Film-Jahr 2021 an den Horizont.

Welcher Film 2021 ist euer Favorit?