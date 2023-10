In der besten Kriegsserie aller Zeiten spielen 11 Stars mit, die ihr komplett vergessen habt (sogar Tom Hardy war dabei!)

Wer nach Jahren Filme und Serien noch einmal schaut, kann dort häufig Stars entdecken, die heute groß und damals noch völlig unbekannt waren. Bei der Kriegsserie Band of Brothers lohnt sich das rückblickende Hinsehen besonders.

Band of Brothers - Wir waren wie Brüder ist auch nach über 20 Jahren noch ein Kriegsserien-Meisterwerk, das unangefochten an der Spitze des Genres steht. Darin erlebt das Fallschirmjäger-Regiment der "Easy Company" den Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden hautnah mit – von der US-amerikanischen Landung in Frankreich bis zur deutschen Konzentrationslager-Befreiung. Beim Blick zurück verblüfft außerdem, wie viele heutige Stars in der Serie kurze Auftritte haben.



Das sind die 11 verblüffenden Gast-Stars in der Kriegsserie Band of Brothers

Mit Damian Lewis, Ron Livingston und Michael Cudlitz ist der Haupt-Cast von Band of Brothers mit bekannten Schauspielern besetzt. Wir schauen hingegen auf die Nebenrollen derjenigen, die kürzere Gastauftritte hatten. Hier lassen sich nämlich heute weltbekannte Stars im Cast der Kriegsserie entdecken, die aktuell bei WOW streamt *.

Kriegsserien-Cameo: Tom Hanks versteckt sich in Band of Brothers

HBO Band of Brothers: Tom Hanks

Bekanntermaßen trug Schauspiel-Superstar Tom Hanks als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur maßgeblich zur Entstehung der Kriegsserie Band of Brothers bei. Ohne ihn wäre die berühmte HBO-Produktion nie entstanden. Aber wusstet ihr, dass er in Folge 5 ganz kurz auch selbst im Hintergrund als namenloser britischer Offizier zu sehen ist?



Auch Colin Hanks spielte in 2 Folgen von Band of Brothers mit

HBO Band of Brothers: Colin Hanks

Auch Tom Hanks' Sohn Colin Hanks, der nach Rollen in Dexter, Fargo und American Crime Story mittlerweile selbst ein gestandener Schauspieler ist, hatte die Ehre, als Lieutenant Henry Jones in zwei Folgen (Episode 8 & 9) der Kriegsserie aufzutreten und den Sieg in der Belagerung von Haguenau davonzutragen.



Dominic Cooper kann man in der Kriegsserie leicht übersehen

HBO Band of Brothers: Dominic Cooper

Dominic Cooper, heute bekannt durch die Serie Preacher und seine MCU-Auftritte als junger Howard Stark, kann in Band of Brothers als Soldat Allington erspäht werden, der sich in der ersten Folge einen Teller Sphaghetti holt ... und dann in keiner weiteren Episode auftaucht.



Stephen Graham schaut als britische Schauspiel-Elite vorbei

HBO Band of Brothers: Stephen Graham

Wer hin und wieder eine englische Serie oder einen britischen Film schaut, kommt an Stephen Graham nicht vorbei. Aktuell spielt er in Netflix' Bodies eine entscheidende Rolle. In zwei Folgen von Band of Brothers (Episode 1 & 2) war er als Myron Mike Ranney zu sehen, der durch eine Befehlsverweigerung erst in Ungnade fiel und sich seine Ehre dann beim D-Day zurückeroberte.



Serien-Star Andrew Scott taucht in einer Folge von Band of Brothers auf

HBO Band of Brothers: Andrew Scott

Spätestens nach seiner ikonischen Serien-Rolle als Gegenspieler Moriarty in Sherlock oder seinem Part als "heißer Priester" in der 2. Staffel von Fleabag ist Andrew Scott ein Serien-Darling. Aber hättet ihr euch noch erinnert, dass er schon in der zweiten Folge von Band of Brothers kurz in der dramatischen Rolle des jungen Fallschirm-Jägers John D. Hall dabei war?

Simon Pegg beehrte Band of Brothers in jungen Jahren

HBO Band of Brothers: Simon Pegg

Ob als britische Comedy-Legende aus Shaun of the Dead oder als Tom Cruise-Sidekick in der Mission: Impossible-Reihe: Simon Pegg kennt eigentlich jeder Film-Fan. In der Kriegsserie Band of Brothers hatte er in zwei Folgen (Episoden 1 & 2) Auftritte als Officer William S. Evans, der sich freiwillig meldete, um seinen Bruder vor der Einziehung zu schützen, dann aber bei einem Flugzeugabsturz starb.

Kriegsserie statt Comedy-Show: Jimmy Fallon ist in einer Folge von Band of Brothers

HBO Band of Brothers: Jimmy Fallon

Heute ist Jimmy Fallon vor allem als amerikanischer Komiker, Moderator und Gastgeber der Tonight Show berühmt. Seine Schauspiel-Ambitionen zeigte er aber auch in Folge 5 von Band of Brothers als Lt. George C. Rice. Dort spielte er den Fahrer eines Armee-Jeeps, der in Bastogne den Versorgungs-Nachschub garantierte.



Tom Hardy war in der Kriegsserie Band of Brothers noch grün hinter den Ohren

HBO Band of Brothers: Tom Hardy

Zwei Folgen (Episode 9 & 10) von Band of Brothers können sich außerdem damit brüsten, Tom Hardy als John A. Janovec an Bord zu haben. Er füllte ganz am Ende der Kriegsserie die Reihen der Easy Company wieder auf, war aber kein großer Kämpfer. Damals war der Darsteller des jungen Soldaten noch niemandem als Batman-Gegenspieler oder Mad Max: Fury Road-Star bekannt.



David Schwimmer hat keine Friends in Band of Brothers

HBO Band of Brothers: David Schwimmer

David Schwimmer war schon vor Band of Brothers dank der Erfolgs-Sitcom Friends eine bekannte Größe. Umso prägnanter fiel da sein Auftritt als unfähiger, verhasster Ausbilder Herbert M. Sobel in drei Folgen der Kriegsserie aus (Episoden 1, 4 und 10).

James McAvoy ist in einer Folge Band of Brothers zu sehen

HBO Band of Brothers: James McAvoy

In Folge 4 der Kriegsserie dürften viele überrascht sein, dass plötzlich James McAvoy als James W. Miller in Band of Brothers auftaucht. Sein Part in der Operation Market Garden fiel allerdings kurz und tödlich aus. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte McAvoy erst vier Jahre später in Der König von Narnia, woraufhin er seine Berühmtheit mit X-Men: Erste Entscheidung, Split und His Dark Materials nur noch steigerte.

Michael Fassbender hatte eine größere Rolle in der Kriegsserie Band of Brothers

HBO Band of Brothers: Michael Fassbender

Ein weiterer späterer X-Men-Star, der Teil von Band of Brothers war, ist Michael Fassbender. In stattlichen sieben der zehn Folgen war er als Maschinengewehr-Schütze Burton P. "Pat" Christenson dabei (Episoden 1 sowie 5-10). Trotzdem erinnern sich die wenigsten an seinen Auftritt.

Serien-Fans werden außerdem weitere Schauspieler wie Richard Speight Jr. (Supernatural), Kirk Acevedo (Fringe), Jamie Bamber (Battlestar Galactica) und Eion Bailey (Once Upon a Time) in kleineren Rollen wiedererkennen.

In der mit Spannung erwarteten neuen Kriegserie Masters of the Air, die an Band of Brothers anschließen soll, tummeln sich mit Schauspielern wie Barry Keoghan und Austin Butler ebenfalls schon jede Menge aufsteigende Stars der Gegenwart. Ob wir da in 20 Jahren wohl auch zurückschauen und bekannte Gesichter in Mini-Nebenrollen entdecken werden?

