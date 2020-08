Bald nicht mehr bei Netflix: 28 Filme verschwinden in den nächsten Tagen

Der ultimative Popkultur- und Science-Fiction-Film von Steven Spielberg ist bald nicht mehr bei Netflix verfügbar. Eine Übersicht über alle auslaufenden Serien und Filme.

Netflix macht etwas Platz im Angebot für die nächsten Neuzugänge. Weichen müssen einige Blödelkomödien, die seit gefühlten Ewigkeiten im Programm weilten. Am schmerzhaftesten ist aber der Verlust zweier Science-Fiction-Filme, die ihr noch für kurze Zeit schauen könnt, bevor Netflix sie vorläufig entfernt.

Kultfilme reduziert: Zurück in die Zukunft-Trilogie für unter 20 € Zu Amazon Zu Amazon

2 Science-Fiction-Filme verschwinden bei Netflix

Ready Player One - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der weiße Hai-Regisseur Steven Spielberg beherrscht so gut wie jedes Genre, Science-Fiction hat es ihm aber besonders angetan. E.T., Krieg der Welten, Unheimliche Begegnung der dritten Art erzählen von Kontakten mit Außerirdischen, Minority Report und A.I. entwerfen Zukunftsvisionen. 2018 erschien dann mit Ready Player One seine einfallsreiche, rasante und actiongeladene Vision zur Frage, wie Virtuelle Realität das Zusammenleben der Menschen verändert.

Riddick Chroniken eines Kriegers - Trailer (Deutsch) HD

Nicht länger im Netflix-Angebot ist auch der erste Riddick-Film, der in den frühen 2000ern zu Vin Diesels Etablierung im Action-Fach Hollywoods beitrug. Damals wurden Filme wie Fast and Furious, Triple xXx und eben Riddick auf das raue Macho-Image Diesels aufgebaut.

Diese Filme und Serien verschwinden am 13. August bei Netflix

Diese Filme und Serien verschwinden am 14. August bei Netflix

Diese Filme verschwinden am 15. August bei Netflix

Diese Filme verschwinden am 31. August bei Netflix

Stranger Things bei Netflix: Was steckt hinter dem Erfolg?

Der Nostalgie-Horror Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Hört die neue Folge Streamgestöber:

Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Welchen Film wollt ihr noch schnell nachholen?