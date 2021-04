Bei Netflix verschwinden bald 38 Filme und Serien - darunter Horror für Stranger Things-Fans und Tom Hardy-Thriller

Zum Ende des Monats räumt Netflix im eigenen Programm wieder auf. Wir präsentieren euch alle Filme und Serien, die ihr nur noch für ganz kurze Zeit streamen könnt.

Wie gewohnt schmeißt Netflix auch am Ende dieses Monats wieder viele Titel aus dem Streaming-Angebot. Zu den verschwindenden Filmen und Serien zählen unter anderem Horrorfilme wie The Possession of Hannah Grace, der für Stranger Things-Fans interessante Summer of 84 und The Limehouse Golem.

Wer Lust auf harte Action hat, darf einen Blick auf den koreanischen Film The Villainess werfen, während Tom Hardy-Fans mit dem Thriller Kind 44 glücklich werden könnten. Wer Mission: Impossible - Phantom Protokoll noch nicht gesehen hat, sollte sich den wohl besten Teil der Reihe nicht entgehen lassen.

Nur noch bis zum 27. April bei Netflix

Nur noch bis zum 29. April bei Netflix

Nur noch bis zum 30. April bei Netflix

