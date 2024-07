Die 77 besten neuen Serienstarts im Juli 2024 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Juli starten neue Folgen von Cobra Kai und Snowpiercer sowie vieles mehr. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Unter den 90 Serienstarts des Juni fanden sich zahlreiche Highlights, wie die neuen Folgen von The Boys und House of the Dragon sowie das Finale des jüngsten Bridgerton-Kapitels. Aber auch der neue Monat hat einige spannende Neuheiten zu bieten. Euch erwarten ein 140 Millionen Dollar teures Amazon-Epos von Roland Emmerich, der Anfang vom Ende des Netflix-Hits Cobra Kai und vieles mehr.

Im Juli können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Juli 2024 als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Juli

Amazon Those About to Die

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Juli

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Juli

Deutsche Starts: Neue Serien im Juli bei Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Juli bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien und Staffeln im Juli 2024

Podcast-Rückblick: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.