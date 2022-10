Epischer Fantasy-Nachschub: 20 neue Serien retten euch in der Herr der Ringe- und House of the Dragon-Flaute

Herr der Ringe und House of the Dragon starten erst 2024 in ihre 2. Staffeln. Bis dahin erscheinen aber 20 spannende Serien und Staffeln, die euren Fantasy-Durst stillen und die Wartezeit verkürzen.

House of the Dragon und Herr der Ringe haben dieses Jahr die Fantasy-Herzen höher schlagen lassen. Nun stehen jedoch zwei Jahre ohne Westeros-Intrigen und ohne Mittelerde-Opulenz bevor. Droht jetzt die große Fantasy-Flaute? Glücklicherweise nicht!

Netflix, Amazon, Disney+ und Co. bringen bis zu den Fortsetzung der beiden größten Fantasy-Hits des Jahres 20 spannende neue Serien und Staffeln aus dem Fantasy-Genre an den Start, die das Drachen bis Balrog große Loch in unseren Serienherzen füllen könnten.

Fantasy-Serien-Nachschub: Anansi Boys (Amazon)

© Amazon Anansi Boys

Serie: Anansi Boys

Start: 2023 bei Amazon Prime Video

Neil Gaiman-Fans können sich nach Sandman auf die nächste Adaption eines seiner literarischen Werke freuen. Amazon adaptiert den Roman Anansi Boys als 6-teilige Miniserie. Darin erfährt Charlie Nancy, dass sein kürzlich verstorbener Vater in Wahrheit eine Inkarnation des Trickster-Gottes Anansi war und er einen Bruder hat. Sein neu entdeckter Bruder Spider bringt bald das Chaos in Charlies geordnetes Leben.



Fantasy-Serien-Nachschub: Avatar (Netflix)

© Netflix / Noah Asanias Die Besetzung von Avatar

Serie: Avatar: The Last Airbender

Start: 2023 bei Netflix

Kaum eine kommende Netflix-Serie wird derzeit so mit Spannung erwartet, wie die Live-Action-Adaption der Zeichentrickserie Avatar – Der Herr der Elemente. Darin erwartet uns ein aufregendes Fantasy-Epos über Bändiger der Naturlelemente und einen legendären Avatar, der die Welt im Gleichgewicht halten soll. Avatar könnte der größte Fantasy-Hit 2023 werden – oder die größte Fantasy-Enttäuschung seit der ersten Realverfilmung von Avatar.

Fantasy-Serien-Nachschub: Der Greif (Amazon)

© Amazon/W&B Television Der Greif

Serie: Der Greif

Start: 2023 bei Amazon Prime Video

Fantasy aus Deutschland gibt es 2023 bei Amazon mit der Adaption des Romans Der Greif von Wolfgang Holbein. Drei junge Außenseiter landen darin eines Tages in der fantastischen Welt des Schwarzen Turms. Hier regiert der Greif mit finsterer Magie über sein albtraumhaftes Reich und unterjocht seit Jahrhunderten alle Lebewesen. Die drei Jugendlichen bestreiten eine Reise voller Schrecken, um der Herrschaft des Greifs ein Ende zu bereiten.

Fantasy-Serien-Nachschub: Hagen (RTL+)

© Constantin Film Verleih GmbH/Mathias Bothor Die Besetzung von Hagen

Serie: Hagen

Start: 2023 bei RTL+

Ein weiteres großes deutsches Fantasy-Projekt, das im kommenden Jahr zu sehen ist, ist Hagen. Die Adaption von Wolfgang Holbeins Roman Hagen von Tronje entsteht sowohl als Spielfilm als auch als 6-teilige Event-Serie für RTL+ und stellt die Nibelungensage auf den Kopf. Denn sie lässt den bösen Ritter Hagen (Gijs Naber) zum Helden avancieren, dessen Leben durch den Drachentöter Siegfried (Jannis Niewöhner) auf den Kopf gestellt wird.

Fantasy-Serien-Nachschub: Kaos (Netflix)

© Disney Jeff Goldblum (Thor 3) spielt Göttervater Zeus

Serie: Kaos

Start: 2023 oder 2024 bei Netflix

Götter sind auch nur Menschen. Zumindest im Fantasy-Spektakel von Kaos, der schwarzhumorigen Neuinterpretation der griechischen Mythologie. Darin entdeckt Göttervater Zeus (Jeff Goldblum) in der Gegenwart eine Falte auf seiner Stirn. Er gerät in eine Existenzkrise voller Paranoia und Misstrauen, was das Leben der anderen narzisstischen Gottheiten ebenfalls ins Chaos stürzt. Das Netflix-Projekt, das sich scheon seit über 4 Jahren in der Entwicklung befindet, wartet zudem mit einer fantastischen Besetzung auf.

Fantasy-Serien-Nachschub: Mayfair Witches (AMC)

Mayfair Witches - S01 Trailer (English) HD

Serie: Mayfair Witches

Start: 8. Januar 2023 in den USA bei AMC

Mit Interview With the Vampire startete der Sender AMC kürzlich das Immortal Universe, ein Serien-Franchise, das auf der Romanwelt von Anne Rice basiert. Die Fantasy-Horrorserie Mayfair Witches adaptiert dabei die Mayfair-Hexen-Trilogie und folgt einer jungen Neurochirurgin (Alexandra Daddario), die entdeckt, dass sie die Nachkommin einer uralten Hexen-Familie ist.

Fantasy-Serien-Nachschub: Percy Jackson (Disney+)

Percy Jackson and the Olympians - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serie: Percy Jackson and the Olympians

Start: vsl. Anfang 2024 bei Disney+

Was wäre, wenn Griechische Gottheiten real wären? Dieser Frage widmen sich die Fantasy-Jugendromane von Rick Riordan über Poseidons Sohn, der gemeinsam mit seinen Freunden aus dem Camp Halfblood Monster bezwingt und den fiesen Titanen Kronos aufhalten muss. Viele Fans waren von den bisherigen zwei Spielfilmadaptionen enttäuscht, da vieles aus den Büchern verändert wurde. Diesen Fehler will die Disney+ Serie vermeiden, indem jedem Band der mehrteiligen Buchreihe eine ganze Staffel gewidmet werden soll.

Fantasy-Serien-Nachschub: The Spiderwick Chronicles - Disney+

© Disney+ The Spiderwick Chronicles

Serie: The Spiderwick Chronicles

Start: 2023 bei Disney+

Mit dem Spielfilm Die Geheimnisse der Spiderwicks wurden die beliebten Kinderbücher von Holly Black und Tony DiTerlizzi bereits 2008 verfilmt. Nun wird die abenteuerreiche Reise der Geschwister Jared, Simon und Mallory als Serie adaptiert, die uns in eine Welt Welt voller Kobolde und weiterer Zauberwesen entführt. Zur Besetzung der 6 Folgen langen ersten Staffel gehört unter anderem Christian Slater, der den bösen Oger Mulgarath spielt.

Fantasy-Serien-Nachschub: Time Bandits (Apple TV+)

© Pandastorm Pictures Die original Time Bandits

Serie: Time Bandits

Start: 2023 oder 2024 bei Apple TV+

Mit Time Bandits wird bei Apple TV+ der gleichnamige Film von Terry Gilliam als Serie neu interpretiert. Die Fantasy-Comedy-Serie folgt dem 11-jährigen Geschichts-Nerd Kevin, der sich einer Gruppe von diebischen Zwergen anschließt, die durch unterschiedliche Zeitalter reisen. Die erste zwei Folgen werden von Taika Waititi inszeniert, der auch an den Drehbüchern mitschreibt.

Fantasy-Serien-Nachschub: Willow - Disney+

Willow - S01 Trailer (Deutsch) HD

Serie: Willow

Start: 30. November 2022 bei Disney+

Disney+ hat noch dieses Jahr sein eigenes Herr der Ringe in den Startlöchern. Nach 34 Jahren geht es zurück in die von George Lucas erdachte Fantasywelt von Willow. In dieser Sequel-Serie mit bekannten und vielen neuen Figuren wird zu Beginn ein junger Prinz entführt. Nun beginnt für dessen Schwester ein episches Abenteuer, das sie und ihre Mitstreitenden durch die magische Welt voller Feen, Zauberer und Monster führt.

Fantasy-Serien-Nachschub: The Witcher Blood Origin (Netflix)

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: The Witcher: Blood Origin

Start: 25. Dezember 2022 auf Netflix

Die 3. Staffel The Witcher startet erst im Sommer 2023. Aber Netflix überbrückt die Wartezeit mit einer Prequel-Serie, die tief in die Vergangenheit und Mythologie des Kontinents eintaucht. Die 4-teilige Miniserie Blood Origin spielt 1200 Jahre vor Geralts und Ciris Abenteuern und erforscht die Mysterien der Sphärenkonjunktion und den Ursprung des ersten Hexer-Vorfahren. Zu sehen gibt's dabei unter anderem Action-Göttin Michelle Yeoh als gefährliche Schwert-Elfin.



Fantasy-Nachschub: Diese Serien erhalten bald neue Staffeln

Nicht nur neue Serien lassen die Herzen der Fantasy-Fans in den kommenden Monaten und im nächsten Jahr höher schlagen. Auch 9 gefeierte Fantasy-Serien kehren bald mit neuen Staffeln zurück – auf einige davon mussten wir sehr lange warten.

Eine große Freude ist die Rückkehr der Amazon-Serien Good Omens und Carnival Row. Diese begeisterten 2019 mit ihren ersten Staffeln. Fast 4 Jahre später gibt es bald ein Wiedersehen mit dem liebenswerten Engel-Teufel-Gespann und der Welt von Tirnanoc.

Darüber hinaus startet im kommenden Winter die Adaption von Philip Pullmans His Dark Materials-Trilogie in Staffel 3, die das mehrere Welten umspannende Abenteuer von Lyra und Will zu einem Abschluss bringt.

Podcast für Serienfans: 22 Serien-Highlights zum Vormerken

Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.



Auf welche kommenden Fantasy-Serien freut ihr euch am meisten?