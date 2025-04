Erste Bilder zur Dexter-Fortsetzung zeigen, welche Figuren aus dem Original zurückkehren

Serienkiller-Darling Dexter bereitet seine Rückkehr in der neuen Serie Dexter: Resurrection vor und erste Bilder zeigen im Star-Cast auch die Rückkehrer aus der Mutterserie.

Das Dexter-Serienuniversum gedeiht prächtig. Nach 8 Staffeln der Hauptserie, einer Staffel Dexter: New Blood und der jüngsten Staffel 2-Verlängerung des Prequels Dexter: Original Sin müssen wir in Zukunft nicht um zu wenig Serienkiller-Unterhaltung bangen. Dieses Jahr warten Fans vor allem auf Michael C. Halls Rückkehr in Dexter: Resurrection. Ebendiese Fortsetzung hat nun ihre ersten 11 Bilder voller Stars veröffentlicht, die die Vorfreude gewaltig ankurbeln.

Dexter: Resurrection holt mit Michael C. Hall auf ersten Bildern 4 Bekannte zurück

In den ersten Minuten von Original Sin wurde erklärt: Dexter ist nicht so tot wie gedacht. Entsprechend kann Michael C. Hall sich mit seinem dunklen Begleiter (aka Drang zum Morden) im Sequel Dexter: Resurrection erneut blicken lassen. Die neue Serie spielt zeitlich nach allen anderen und holt auf den ersten Bildern bei Vanity Fair einige sehr bekannte Gesichter zurück. Allen voran natürlich die Hauptfigur persönlich, die in rotes Licht getaucht wird, erschöpft auf einer U-Bahn-Plattform am neuen Schauplatz New York verweilt und ein in Plastik verpacktes Opfer anschreit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus gibt es auf den ersten offiziellen Szenenbilder schon ein Wiedersehen mit Detective Angel Batista (David Zayas), der seinem alten Forensiker-Freund aus Miami in der Serie New Blood als Täter auf die Schliche gekommen war. Das Wiedersehen verspricht also spannend zu werden.

Zudem kehrt Dexters verstorbener Vater Harry Morgan (James Remar) zurück und wird wohl, wie zuletzt in der Hauptserie, als imaginäres Gewissen seines mordenden Adoptivsohns auftreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu guter Letzt zählt zu den Rückkehrern in Dexter: Resurrection auch Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott), der den untergetauchten Vater in New Blood ausfindig gemacht (und Dexter erschossen) hatte. Sein Namensschild zeigt, dass er nun offenbar bei einem Hotel angestellt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

John Lithgow, der als Trinity-Killer zwar in Staffel 4 das Zeitliche segnete und trotzdem zurückkehren soll, wird noch nicht gezeigt. Dafür enthüllen die Resurrection-Bilder mehrere Schauspieler:innen, die neu zur Dexter-Fortsetzung stoßen.

Star-Besetzung: Diese Neuzugänge stoßen zur kommenden Dexter-Serie

Dass Peter Dinklage und Uma Thurman als Milliardär Leon Prater und dessen Sicherheitschefin Charley zu Dexter: Resurrection stoßen, wissen wir schon länger. Jetzt gewährt die Serie auch erste Einblicke auf die Figuren, die in der Fortsetzung zu den großen Gegenspielern werden könnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Berühmte Neuzugänge wie Krysten Ritter (Jessica Jones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), David Dastmalchian (Prisoners) und Eric Stonestreet (Modern Family) machen sich auf den ersten Bildern noch rar. Dafür aber lernen wir Dominic Fumusa (The Purge) und als neuen Ermittler Melvin Oliva kennen. An seiner Seite: Kadia Saraf (Law & Order) als Polizistin Claudette Wallace.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem scheint Dexter mit Ntare Guma Mbaho Mwine (The Lincoln Lawyer) als Kamara eine neue Freundschaft geknüpft zu haben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet die neue Dexter-Serie?

Ein konkretes Startdatum steht für die Serie Resurrection noch nicht fest, sehr wohl aber einen Monat: Dexter kehrt diesen Sommer, im Juni 2025, zurück. In Deutschland wird die Fortsetzung dann voraussichtlich bei Paramount+ laufen.

