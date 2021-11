Ghostbusters Legacy: Daher kennt ihr die mega talentierten Kinderstars in der Besetzung [Anzeige]

Die Geisterjäger sind zurück und ein bisschen jünger in Ghostbusters: Legacy, der aktuell im Kino läuft. Wir stellen euch die jugendlichen Stars in der Besetzung vor. Die dürften euch nämlich bekannt vorkommen.

Seit dieser Woche geht es wieder auf Geisterjagd, denn Jason Reitmans Ghostbusters: Legacy erzählt die Geschichte aus den ersten beiden Filmen weiter. Diesmal stößt eine neue Generation auf den Ecto-1 und Protonen-Packs. Als sich in ihrem Städtchen die paranormalen Ereignissen häufen, entdecken die Enkelkinder von Dr. Egon Spengler, was ihr Großvater einst mit Peter Venkman, Ray Stantz und Winston Zeddemore so getrieben hat.

Hier erfahrt ihr, warum euch die Besetzung in Ghostbusters: Legacy so bekannt vorkommt – und welche neuen Held:innen es diesmal mit den Geistern aufnehmen.

Ghostbusters Legacy-Besetzung: Mckenna Grace spielt Phoebe

© Sony Mckenna Grace in Ghostbusters: Legacy

Wer ist Mckenna Grace? Die Schauspielerin ist gerade mal 15 Jahre jung, aber hat sich schon längst einen Namen bei den Casting-Agenturen in Hollywood gemacht. Die in Texas geborene Mckenna Grace begann ihre Karriere im Fernsehen, wo sie eine größere Rolle in der Daily Soap Schatten der Leidenschaft sowie Auftritte in Vampire Diaries und CSI: Cyber ergatterte.

In den letzten Jahren tauchte Mckenne Grace in zahlreichen Kino-Produktionen auf, etwa in Captain Marvel als junge Carol Danvers und jüngst im James Wan-Horror Malignant. Vielleicht ist sie euch auch in Serien über den Weg gelaufen. So spielt Mckenna Grace im The Big Bang Theory-Spin-off Young Sheldon mit, wo sie als Sheldons schlaue Rivalin Paige auftritt. Und in der Horror-Serie Spuk in Hill House gruselte sie sich als junge Theo durch ein Geisterhaus.

Mit (etwas weniger gruseligen) Geistern bekommt sie es als Phoebe Spengler in Ghostbusters: Legacy zu tun. Wie ihr Nachname verrät, ist sie mit Original-Ghostbuster Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) verwandt, genauer gesagt verkörpert Mckenne Grace seine Enkelin.



Ghostbusters Legacy-Besetzung: Finn Wolfhard spielt Trevor

© Sony Finn Wolfhard (rechts) als Trevor in Ghostbusters

Wer ist Finn Wolfhard? Das bekannteste Mitglieder der jungen Garde in Ghostbusters: Legacy heißt Finn Wolfhard. Der 18-jährige Kanadier wurde als Mike Wheeler im Netflix-Hit Stranger Things bekannt (und war da zuerst im Ghostbusters-Kostüm zu sehen). Wolfhard, der sein TV-Debüt in The 100 gegeben hat und auch in der 5. Folge der 11. Staffel von Supernatural zu sehen war, eroberte danach das Kino.

Als witzelnder Richie Tozier in der Stephen King-Verfilmung Es und Es Kapitel 2 war er Teil des Losers Clubs, der in dem Horrorfilm vom teuflischen Clown Pennywise terrorisiert wird.

Wolfhard, der neben der Schauspielerei auch in der Band The Aubreys als Sänger und Gitarrist spielt, übernimmt in Ghostbusters: Legacy die Rolle von Trevor Spengler, dem älteren Bruder von Phoebe und Enkel von Egon.

Ghostbusters Legacy-Besetzung: Celeste O'Connor spielt Lucky

© Sony Celeste O'Connor in Ghostbusters: Legacy

Wer ist Celeste O'Connor? Celeste O'Connor, geboren in Nairobi, Kenia, studiert gerade an der prestigeträchtigen Johns Hopkins Universität. Nach Nebenrollen in Independent-Filmen (unter anderem Unersetzlich) war O'Connor in der Horrorkomödie Freaky - Körpertausch mit Blutrausch zu sehen.

Als beste Freundin der (zunächst) von Kathryn Newton gespielten Hauptfigur gehörte O'Connor zu den Highlights in dem ungewöhnlichen Slasher-Spaß.

Für den bislang größten Film, Ghostbusters: Legacy, schlüpft Celeste O'Connor in die Rolle von Lucky Domingo. Lucky geht mit Finn Wolfhards Trevor zur Schule und arbeitet in einem Diner.

Ghostbusters Legacy-Besetzung: Logan Kim spielt Podcast

© Sony Logan Kim in Ghostbusters: Legacy

Wer ist Logan Kim? Im Gegensatz zu seinen jungen Co-Stars ist Logan Kim ein echter Film-Neuling. Dabei nimmt er in Ghostbusters: Legacy eine wichtige Rolle ein.

Seine Figur namens Podcast ist ein Klassenkamerad von Phoebe Spengler und wird als "Herz des Films" beschrieben (via IGN ), unter anderem weil er von allen am meisten an die Geister glaubt.

Und welche erwachsenen Stars sind dabei?

Natürlich schauen in dem neuen Geisterjäger-Abenteuer auch ein paar erwachsene Gesichter vorbei, allen voran die Original-Ghostbuster Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson.

Neu in der Welt der Kult-Reihe sind Carrie Coon (Fargo) als Egon Spenglers Tochter und Phoebes und Trevors Mutter Callie; Ant-Man-Star Paul Rudd spielt den Lehrer Gary Grooberson (was für ein Name!) und auf ein Wiedersehen mit Sigourney Weavers Dana Barrett aus den Original-Filmen könnt ihr euch auch freuen.

Wann startet Ghostbusters: Legacy in den Kinos?

Ghostbusters: Legacy läuft seit dem 18. November 2021 in den deutschen Kinos.

