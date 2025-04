Heute im TV: 4 Stunden Abenteuer-Marathon, der eine der größten Action-Heldinnen aller Zeiten erstmals ins Kino brachte

Unterhaltsame Abenteuer-Action kommt heute Abend gleich im Doppelpack: Dank der beiden Filme wurde Angelina Jolie endgültig zum Superstar und eine Videospiel-Figur zur Kino-Heldin.

Wir leben in Zeiten, in denen Videospiel-Adaptionen längst zur Normalität im Kino geworden sind. Anfang der 2000er-Jahre sah das noch ganz anders aus, waren ebenjene Verfilmungen doch ein vergleichsweise neues Ding in Hollywood. Zudem stellten sich vorherige Versuche (Super Mario Bros., Streetfighter, Wing Commander) als absolute Fehlgriffe heraus.

Viele Fans setzten im Jahr 2001 daher ihre Hoffnungen in Lara Croft: Tomb Raider mit Angelina Jolie als Titelheldin und wurden nicht enttäuscht. Heute Abend läuft der actionreiche Abenteuerfilm im TV, direkt gefolgt von der zwei Jahre später startenden Fortsetzung Lara Croft: Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens.

Tomb Raider heute im TV: Angelina Jolies erster Lara Croft-Einsatz

In Tomb Raider begibt sich Lara Croft auf die Suche nach einem geheimnisvollen Artefakt, das seinem Besitzer die Macht verleihen soll, die Zeit nach Belieben zu manipulieren. Ihre abenteuerliche Reise führt sie dabei über die ganze Welt von England über Kambodscha bis nach Sibirien.

Doch die kampfstarke Grabräuberin ist nicht die einzige, die hinter dem Gegenstand her ist: Der skrupellose Manfred Powell (Iain Glen) will diesen ebenfalls in seine Hände bekommen und liefert sich mit Lara ein bitteres Duell, das das Schicksal der Menschheit entscheiden könnte.

Jolie erwies sich als perfekte Besetzung der Videospiel-Ikone Lara Croft, was vor allem ihrem körperlichen Einsatz in den Action-Sequenzen und ihrem Charisma in den ruhigeren Momenten des Films zu verdanken ist. In Nebenrollen gibt es darüber hinaus Schauspiel-Veteran Jon Voight (Heat) und Daniel Craig (fünf Jahre vor seinem ersten 007-Auftritt) zu bewundern.

Abenteuer-TV-Tipp Tomb Raider 2: Das Sequel setzte auf Altbewährtes

Der Erfolg seines Vorgängers machte den Weg frei für Tomb Raider 2, der die Formel von Teil 1 im Prinzip wiederholte. Dieses Mal handelte es sich bei dem mysteriösen Objekt der Begierde aber um nichts Geringeres als die sagenumwobene Büchse der Pandora. Grund genug für Lara Croft, abermals um den Globus zu reisen und dafür etliche Gefahren in Kauf zu nehmen.

Obwohl Angelina Jolie in Die Wiege des Lebens erneut mit ihrer Präsenz überzeugen konnte, und mit Gerard Butler, Djimon Hounsou und Ciarán Hinds starke Co-Stars an die Seite gestellt bekam, enttäuschte die Fortsetzung an den Kassen. Ein weiterer Teil fand deshalb nicht statt, erst 2018 kam das Reboot Tomb Raider in die Kinos, in dem Alicia Vikander Lara Croft verkörperte. Eine weitere Neuauflage der Videospiel-Adaption von Amazon ist ebenfalls im Anmarsch.

Abenteuer-Fans kommen bei Tomb Raider 2 dennoch auf ihre Kosten und dürfen sich auf recht kurzweilige 113 Filmminuten freuen.

4 Stunden Abenteuer-Marathon: Wann läuft der Tomb Raider-Doppelpack im TV?

RTL Zwei sendet Lara Croft: Tomb Raider heute Abend am 19. April um 20:15 Uhr und strahlt direkt im Anschluss um 22:05 Uhr die Fortsetzung Lara Croft: Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens aus. Ab 2:05 Uhr in der Nacht läuft die Wiederholung des Abenteuer-Doppelpacks.

Alternativ sind beide Filme aktuell in den jeweiligen Streaming-Flatrates von WOW und MagentaTV verfügbar.