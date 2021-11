Heute im TV: Fast & Furious-Film zeigt, dass Vin Diesel wichtiger für die Reihe ist als Dwayne Johnson

Heute läuft Dwayne Johnsons erster Solo-Film aus der Fast and Furious-Reihe im TV. Hobbs & Shaw zeigt aber vor allem, wie wichtig Vin Diesel für das F&F-Feeling ist.

In der Fast & Furious-Scheidung von Vin Diesel und Dwayne Johnson hat The Rock eine eigene Spin-off-Reihe als Abfindung bekommen. Heute kommt der erste Teil, Fast & Furious: Hobbs & Shaw ab 20:15 Uhr bei RTL im TV.

Das Action-Spektakel von John Wick-Co-Regisseur David Leitch bietet vor allem dank der Chemie von Dwayne Johnson und Jason Statham Ansätze von Spaß. Das was die Fast & Furious-Reihe ausmacht, fehlt dem Blockbuster aber trotzdem – und das liegt auch an der Abwesenheit von Vin Diesel.

Hobbs and Shaw heute im TV: Worum geht's in dem Dwayne Johnson-Actioner?

Hobbs and Shaw kam 2019 in die Kinos, also zwischen Fast and Furious 8 und 9. Wo genau sich der Film in der Timeline von Fast & Furious einordnet, ist für die Story aber relativ egal. Ihr müsst eigentlich nur folgendes wissen: Als ein kybernetisch getunter Ex-Soldat (Idris Elba) die Welt mit einem Virus bedroht, müssen sich die aus der F&F-Reihe bekannten Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) zusammentun – und das obwohl sie sich nicht ausstehen können.

Schaut euch den Trailer für den Fast & Furious-Spin-off Hobbs and Shaw an:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw - Trailer (Deutsch) HD

Mit Hattie Shaw (Vanessa Kirby) mischt auch noch Deckards Schwester mit, die keine Geduld für die Querelen der beiden Kraftprotze hat. Von Vin Diesel, Michelle Rodriguez und anderen Darsteller:innen aus der Hauptreihe fehlt jede Spur, dafür schauen zwei berühmte Kumpels von Dwayne Johnson in Cameos vorbei.

Hobbs & Shaw kopiert nur die Fast & Furious-Oberfläche

Auch in Hobbs & Shaw gibt es allerhand Verfolgungsjagden, absurde Action-Momente und handfestes Geprügel, die man mit der Reihe assoziiert. Er ist aber auch komplett austauschbar. Würde man den Figuren andere Namen geben, wäre die Verbindung zur Fast & Furious-Reihe kaum noch zu erkennen.

Die Hauptreihe leidet zwar gerade selbst unter ihrer wachsenden Mythologie und dem Zwang sich selbst zu überbieten. Keiner der letzten Fast & Furious-Filme wirkt aber so kalt und berechnend wie Hobbs & Shaw. Und das obwohl mit Chris Morgan der Stammdrehbuchautor der Reihe die Seiten zu The Rock gewechselt hat.

Hört unseren Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson und die Fehde mit Vin Diesel:

Hobbs & Shaw versucht zwar gegen Ende, das gern belächelte und dennoch berührende Hauptmotiv der Reihe wieder aufleben zu lassen: die Familie. In den Händen von Dwayne Johnson und Jason Statham wirkt das allerdings, als müssten die beiden noch den Müll rausbringen, bevor es auf den Action-Spielplatz geht.



Vin Diesel ist nicht das Nonplusultra der Fast & Furious-Reihe

Sowohl Dwayne Johnson als auch Jason Statham fehlt die Fähigkeit, sich rücksichtslos dem Pathos hinzugeben. Statham, weil er in der F&F-Reihe als dreitagebärtiger Granit-Block durchs Bild stapft (keine Kritik!). Johnson, weil er in seinen Actionrollen häufig distanziert auftritt, nämlich so als müsste er immer über den Dingen stehen. Wenn Dwayne Johnson in pathetische Dialogzeilen watet, sieht das aus wie Arbeit.



Vin Diesel hingegen atmet den Pathos. Redet sein Dominic Toretto bedeutungsschwanger von der Familie, dann versprüht das maximales Meme-Potenzial, weil Diesels Spiel bei jeder Silbe 110 Prozent dahintersteht. Er steckt so tief drin in Dom Torettos simpler Weltsicht wie Robert De Niro in der Haut von Jake LaMotta.

Nicht alle Fast & Furious-Filme brauchen Vin Diesel, wie Tokyo Drift zeigte. Allerdings bewegt sich die Reihe seit Teil 5 in anderen Größenverhältnissen. Mit Budgets und Action-Set-Pieces erreichte auch der Pathos der Reihe eine neue Ausdrucksstärke. Der ist Vin Diesels überlebensgroße Präsenz gewachsen. Hobbs and Shaw bietet zwar auch reichlich Muckis, aber da wo das Herz sein sollte, klafft eine unübersehbare Lücke.

