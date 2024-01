Heute im TV: Richtig guter Star Wars-Film, bei dem es eine Schande ist, dass er nie fortgesetzt wurde

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Star Wars-Projekte angekündigt und wieder verworfen. Heute Abend läuft im TV ein Film, bei dem es besonders schade, dass er keine Zukunft hat.

Vor sechs Jahren kam Solo: A Star Wars Story ins Kino und legte den Grundstein für eine neue Star Wars-Trilogie, die sich mit den Abenteuern des jungen Han Solo beschäftigte. Obwohl Lucasfilm offiziell nie mehrere Fortsetzungen des Ablegers angekündigt hat, signalisierte das Ende des Films eindeutig, dass mehr geplant war.

Solo: A Star Wars Story verrät in Form eines Weltraum-Westerns, was Han Solo vor Krieg der Sterne gemacht hat

Die Geschichte von Solo: A Star Wars Story ist zehn Jahre vor den Ereignissen von Krieg der Sterne angesiedelt. Wenn wir es genau nehmen, setzt der Prolog sogar noch drei Jahre früher ein. Auf dem von industriellen Bauten geprägten Planeten Corellia lernen wir den späteren Weltraum-Cowboy und Schmuggler in jungen Jahren kennen.

Han Solo (Alden Ehrenreich) und seine Freundin Qi'ra (Emilia Clarke) befinden sich am unteren Ende der Nahrungskette und leiden unter der fiesen Lady Proxima (Helen Hunt). Sie träumen von den Sternen, doch bei der Flucht von Corellia werden sie getrennt. Erst Jahre später begegnen sie sich wieder in der weit entfernten Galaxis.

Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: Han ist dem Imperium gerade so mit seinem Leben entkommen und schlägt sich mit dem zwielichtigen Tobias Beckett (Woody Harrelson) und seinem neuen besten Freund Chewbacca (Joonas Suotamo) durch. Qi'ra findet sich auf der Seite des diabolischen Gangsterbosses Dryden Vos (Paul Bettany) wieder.

Solo-Macher hat einen großen Krieg im Star Wars-Universum geplant, den wir jetzt niemals sehen werden

Solo: A Star Wars Story nimmt uns mit auf ein aufregendes Action-Abenteuer, das uns von der Trostlosigkeit Corellias in den Schlamm von Mimban katapultiert, ehe wir uns in den dampfenden Minen von Kessel wiederfinden. Am Ende erleben wir im Sand von Savareen die Westen-Version eines Star Wars-Films – inklusive Mexican Standoff.



Achtung, es folgen Spoiler!

Das Ende von Solo: A Star Wars Story bereitet zudem eine viel größere Geschichte vor. Mit der Ankunft von Ex-Sith Maul (Stimme: Sam Witwer, Double: Ray Park) kehrt eine spannende Figur zurück. Co-Autor Jonathan Kasdan wollte mit Maul und Co. einen Krieg zwischen den Verbrechersyndikaten des Star Wars-Universums entfesseln.

Disney Maul in Solo: A Star Wars Story

Weiterhin legt das Finale des Films nahe, dass sich Han und Chewie auf den Weg nach Tatooine machen, wo niemand Geringeres als Jabba the Hutt wartet. In Krieg der Sterne erfahren wir, dass der Gangsterboss noch eine offene Rechnung mit Han hat. Solo 2 hätte diese Lücke im Star Wars-Kanon mit einem Heist füllen können.

Zum Weiterlesen: Alle Wiederbelebungen von Dath Maul im Überblick

Star Wars-Fans kämpfen um Solo 2, Qi'ras unerwartete Rückkehr und das Hin- und Her mit dem Lando-Ableger

Obwohl sich viele Star Wars-Fans seit Jahren unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen für eine Fortsetzung einsetzen, hat Lucasfilm einem solchen Projekt bisher kein grünes Licht gegeben. Komplett sind die Figuren aus Solo: A Star Wars Story aber nicht verloren. Ihre Geschichten werden nun in anderer Form weitererzählt.

Die erste große Solo-Rückkehrerin war Qi'ra, die vor drei Jahren überraschend in dem Comic War of the Bounty Hunters auftauchte und seitdem zwei weitere Comic-Reihen (Crimson Reign und Hidden Empire) erhalten hat. Mit Crimson Climb wurde letztes Jahr zudem ein Roman veröffentlicht, der ihren Werdegang näher beleuchtet.

Disney Qi'ra in Solo: A Star Wars Story

Darüber hinaus kündigte Lucasfilm im Dezember 2020 eine Lando-Serie für Disney+ an, die inzwischen in einen Film mit Donald Glover als Lando Calrissian umgewandelt wurde. Allzu konkret ist das Projekt bisher aber noch nicht. Wie wir seit Anfang des Jahres wissen, konzentriert sich Lucasfilm vorerst auf vier andere Star Wars-Filme.

Geplant ist eine Rey-Fortsetzung mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Dazu kommt ein Film, der uns zum Ursprung der Jedi und der Macht führt. Jon Favreau bringt The Mandalorian & Grogu ins Kino. Und Dave Filoni soll danach einen Crossover-Film inszenieren, der die Geschichten der Mandoverse-Serien zusammenführt.

Wann läuft Solo: A Star Wars Story im TV?

Solo: A Star Wars Story läuft heute Abend, am 14. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 2:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

