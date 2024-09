Heute läuft der beste neue Star Wars-Film im TV: Das umstrittene Ende wurde 5 Jahre später erklärt

Im deutschen Free-TV ist heute Star Wars: Die letzten Jedi zu sehen, der siebte Teil der Sternenkrieg-Saga von Regisseur Rian Johnson, der mittlerweile Knives Out dreht.

Der achte Teil der Skywalker-Saga aka Star Wars: Die letzten Jedi ist heute im Fernsehen zu sehen. Dabei handelt es sich um den einzigen Teil der Sequel-Trilogie, der nicht von J.J. Abrams, sondern Rian Johnson (Looper, Knives Out) gedreht wurde – und laut unserem Star Wars-Ranking der beste Sternenkrieg-Film nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist.

Star Wars: Die letzten Jedi heute zur Primetime Fernsehen – und darum geht es

Nach den Ereignissen aus Star Wars: Das Erwachen der Macht findet Rey (Daisy Ridley) den legendären Luke Skywalker (Mark Hamill) im Exil auf dem Wasserplaneten Ahch-To. Der zauselige Jedi-Ritter entspricht nicht ihren Vorstellungen, lässt sich aber breitschlagen, ihr drei Lektionen zu erteilen. Dabei erfährt Rey von Lukes einstiger Verbindung zu Han Solos abtrünnigem Sohn Kylo (Adam Driver), der bald ganz eigene Pläne für das Imperium schmiedet.

Unterdessen schickt Poe (Oscar Isaac) die Rebell:innen Rose (Kelly Marie Tran) und Finn (John Boyega) mit BB-8 auf eine geheime Mission auf den Planeten Cantonica, wo sie in der Kasinostadt Canto Bright einen Codeknacker ausfindig machen sollen, der das imperiale Peilgerät für die Ortung von Raumschiffen deaktivieren kann. Gleichzeitig misstraut Poe der Rebellen-Admiralin Holdo (Laura Dern), die als Ersatz für die verletzte Leia (Carrie Fisher) auf der Bildfläche erscheint und ein riskantes Manöver plant.

Fünf Jahre nach der Filmveröffentlichung erklärte Regisseur Johnson, dass er selbst nicht an Kylos Worte glaube, die Vergangenheit zu killen, wie einige entrüstete Fans seinen Film aufgenommen hatten:

Die letzten Bilder des Films dekonstruieren für mich nicht den Mythos von Luke Skywalker, sondern bauen ihn auf und umarmen ihn. [Diese Bilder] widersetzen sich dem Gedanken, 'die Vergangenheit wegzuwerfen', und lassen sich darauf ein, um was es bei dem Mythos wirklich geht und wie er die nächste Generation inspirieren wird.

In jeden Fall präsentierte Johnson eine originelle Vision für eine Auseinandersetzung mit Star Wars als Mythos und setzte diese mit kunstvoller Handschrift für großgedachtes Genre-Kino um. Das Ergebnis fühlt sich weder nach einer Kopie von Altbekanntem à la Star Wars 7 an, noch nach einem Finale wie Star Wars 9, das mit Nostalgie-Punkten um jeden Preis gefallen will. Ein eigenes Bild davon könnt ihr euch heute Abend im TV machen.

Wann läuft Star Wars 8 im Fernsehen?

Die letzten Jedi wird am Mittwoch, den 4. September 2024 um 20:15 Uhr bei kabel eins gezeigt, die Wiederholung läuft um 2:25 Uhr. Streamen kann man den Film außerdem bei Disney+ in der Flat, oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, Sky und Co.