Hoffnung statt Horror: Der wohl ungewöhnlichste Stephen King-Film The Life of Chuck startet heute [Anzeige]

Tom Hiddleston setzt sich in The Life of Chuck über Genre-Grenzen hinweg, um uns nach einer Vorlage von Stephen King in den Kopf eines scheinbar gewöhnlichen Mannes einzuladen.

Die Zahl der Stephen King-Verfilmungen ist groß und die meisten kennen den Namen des berühmten US-Autors vermutlich durch seine Horrorromane. Berühmte Adaptionen wie Shining und Carrie festigten seinen Ruf als Gänsehaut-Genie.

Doch Werke wie Die Verurteilten und Stand by Me zeigten bereits, dass der Bestseller-Autor sich längst nicht nur auf ein einziges Genre festlegt. In den Händen von Regisseur Mike Flanagan wartet nun die nächste Wendung, wenn The Life of Chuck heute in den deutschen Kinos startet.

In The Life of Chuck reist Tom Hiddleston rückwärts durch sein Leben

Statt der bei Stephen King häufig heraufbeschworenen Horrorabgründe schlägt The Life of Chuck eine andere, lebensbejahende Richtung ein. Und das, obwohl der Film mit einem Weltuntergang beginnt. Wenn das Universum eine Uhr ist, hat die Menschheit ihre letzten Sekunden erreicht. Zwischen Klimakatastrophen und Stromausfall zeigt sich auf den Straßen aber eine unerklärliche Dankbarkeit für Charles 'Chuck' Krantz (Tom Hiddleston) – obwohl die meisten nicht einmal wissen, wer der unspektakuläre Buchhalter war. Willkommen im Mysterium von The Life of Chuck.

Schaut hier den Trailer zu The Life of Chuck

The Life of Chuck - Trailer (Deutsch) HD

Im Verlauf von The Life of Chuck altert die Titelfigur zwar nicht rückwärts wie Benjamin Button, lässt uns aber trotzdem in umgekehrter Reihenfolge an seinem Leben teilhaben. In drei Akten eröffnen sich so neue Facetten einer menschlichen Existenz, welche die Vielzahl ihrer Identitäten zwischen Tänzen und Zahlen findet.

The Life of Chuck basiert auf der 2020 veröffentlichten Kurzgeschichte Chucks Leben, die ihr in Stephen Kings Sammelband Blutige Nachrichten nachlesen könnt. Statt gewaltvollen Überraschungen warten darin jedoch gefühlvolle Wendungen auf das Publikum.

In The Life of Chuck wird Luke Skywalker zu Lokis Großvater

Außerdem funkelt die Besetzung von The Life of Chuck nur so vor Stars. Neben Loki-Darsteller Tom Hiddleston werden Star Wars-Fans auch Luke Skywalker persönlich, Mark Hamill, wiedererkennen, der den jungen Chuck als Großvater an die Geheimnisse des Buchhaltens heranführt. Zudem gehören Karen Gillan (Guardians of the Galaxy), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), Matthew Lillard (Scooby-Doo), David Dastmalchian (Late Night with the Devil), Annalise Basso (Oculus), Jacob Tremblay (Raum) und viele weitere bekannte Gesichter zum Cast.

Inszeniert wurde The Life of Chuck von Mike Flanagan, der mit den Filmen Das Spiel und Doctor Sleeps Erwachen schon Erfahrung bei Stephen King-Adaptionen sammelte. Der für emotionalen Tiefgang in seinen Gruselwerken bekannte Regisseur von Spuk in Hill House bis Midnight Mass verlässt nun gemeinsam mit Horrormeister King das Genre der Furcht, um einer positiveren Lebensbotschaft hinterherzujagen. Womöglich ist das ja genau der Film, den wir gerade brauchen?

The Life of Chuck startet am heutigen 24. Juli 2025 in Deutschland im Kino.