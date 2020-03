Jetzt bei Amazon Prime: Alle 81 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Amazon Prime könnt ihr euch seit dieser Woche das Regiedebüt von Captain America-Star Chris Evans ansehen. Alle neuen Filme und Serien findet ihr im Überblick.

Marvel-Fans kennen ihn vor allem als Superheld Captain America. Doch schon vor knapp sechs Jahren feierte mit Before We Go das Regiedebüt von Schauspieler Chris Evans seine Premiere. Neuerdings könnt ihr euch den romantischen Film um zwei in Manhattan festsitzende Fremde bei Amazon Prime ansehen. Damit zählt der Streifen zu den gleich 81 neuen Titeln beim Streamingdienst diese Woche.

Amazon Prime mit Victoria-Macher und Chris Evans

Dazu gehören einige interessante Filme wie das Drama Roads von Sebastian Schipper, der zuvor mit dem deutschen One-Shot-Werk Victoria die hiesige Kinolandschaft aufrüttelte. In der Hauptrolle ist Fionn Whitehead zu sehen, der einem größeren Publikum erstmals mit seinem Auftritt in Christopher Nolans Kriegsthriller Dunkirk bekannt wurde.

© Studiocanal Roads

Nachfolgend findet ihr alle neuen Filme und Serien bei Amazon Prime diese Woche in der Übersicht.



Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Cyborgs Universe - Staffel 1



ab sofort: Jim Profit - Ein Mann geht über Leichen - Staffel 1



ab sofort: Revenge - Staffel 2



Wenn ihr ein wenig weiter in die Filmhistorie zurückgehen wollt, sei an dieser Stelle auf zwei Filme von zwei der bekanntesten Regisseure überhaupt hingewiesen. Zum einen auf den 1992 erschienenen und erotischen Bitter Moon von Roman Polanski sowie die Literaturverfilmung Rhapsodie im August (1991) aus dem Spätwerk des bekannten japanischen Filmemachers Akira Kurosawa.



