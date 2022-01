Jetzt bei Disney+: Heiß erwarteter Horrorfilm, der vor 2 Monaten noch im Kino lief

Auf Disney+ trifft heute in äußerst vielversprechender Horrorfilm ein, der letztes Jahr im Kino komplett untergegangen ist. Es handelt sich um Antlers mit Keri Russell in der Hauptrolle.

An interessanten Horrorfilmen hat es letztes Jahr nicht gemangelt. Angefangen bei dem verstörenden The Empty Man über den abgefahrenen Malignant bis hin zum neuen Candyman: Wer sich im Kino gruseln wollte, hatte reichlich Möglichkeit dazu. Ein aufwühlender Schocker ist jedoch komplett untergegangen: Antlers.

Hier könnt ihr Antlers direkt bei Disney+ streamen Zu Disney+ Jetzt Abo sichern

Ende Oktober 2021 eroberte die jüngste Regiearbeit von Scott Cooper die große Leinwand. Allzu lange war der Horrorfilm dort allerdings nicht zu sehen. Wenige Monate später trifft er dafür bei Disney+ ein. Ähnlich wie der ebenfalls im Kino gefloppte The Last Duel könnte Antlers bei dem Streaming-Dienst sein Publikum finden.

Übernatürlichen Horror mit Keri Russell auf Disney+

Antlers entführt in eine Kleinstadt in Oregon und erzählt von der Lehrerin Julia Meadows (Keri Russell). Sie führt ein unscheinbares Leben an einem unscheinbaren Ort. Doch dann kommt es zu mehreren schockierenden Todesfällen, die aufgrund ihrer Brutalität für Schlagzeilen sorgen. Die Opfer werden ziemlich übel hingerichtet.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Antlers anschauen:

Antlers - Trailer (Deutsch) HD

Julias Bruder, Paul Meadows (Jesse Plemons), ist der örtliche Sheriff und nimmt die Ermittlungen auf. Schnell stellt sich heraus, dass Julia selbst über eine Verbindung zu den verstörenden Mordfällen verfügt: Einer ihrer Schüler, Lucas (Jeremy T. Thomas), verbirgt ein düsteres Geheimnis, das nach und nach ans Licht kommt.

Bei Antlers handelt es sich um eine Adaption der Kurzgeschichte The Quiet Boy, die 2019 in dem US-amerikanischen Magazin Guernica veröffentlicht wurde. Sie stammt aus der Feder von Nick Antosca, der als Drehbuchautor ebenfalls an der Verfilmung beteiligt war. Die größte Neugier an Antlers wecken aber drei andere Persönlichkeiten.

Das spannende Team hinter dem Horrorfilm Antlers

Zuerst einmal wären da Keri Russell und Jesse Plemons. Plemons ist schon eine ganze Weile als Schauspieler unterwegs und liefert stets hervorragende Arbeit ab. Durch Filme wie I'm Thinking of Ending Things, The Irishman und dem aktuellen Oscar-Favoriten The Power of the Dog hat seine Karriere zusätzlichen Aufwind erhalten.

© Disney Keri Russell in Antlers

Spannend ist, dass er zwischen all den großen Prestige-Projekten (aktuell dreht er Martin Scorseses Killers of the Flower Moon) Zeit für Genrefilme wie Antlers hat. Die aus The Americans bekannte Russell war dagegen in den vergangenen Jahren deutlich weniger im Kino präsent. Selbst in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers durfte sie kaum ihr Gesicht zeigen. Umso schöner ist es, sie endlich wieder in einer Hauptrolle zu sehen.

Auch neu bei Disney+: Einer der besten Film des letzten Jahres

Und dann wäre da noch Scott Cooper, der mit seinem letzten Film, Feinde - Hostiles, seine bisher beste Regiearbeit vorgelegt hat. Der nervenaufreibende Western setzt auf nachdenkliche wie atmosphärische Bilder. In Antlers vermischt Cooper Thriller- und Mystery-Elemente in einem übernatürlichen Horrorfilm. Der weiter oben eingebundene Trailer verschafft euch ein gutes Gefühl für das unbehagliche Treiben.

Podcast: Die besten Serien des letzten Jahres

Das Serienjahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Weil es bei dem breiten Angebot von Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und Disney+ nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten, stellen wir euch rückblickend vor, was ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In unserer Top 21 des Jahres 2021 befinden sich neue Serien wie WandaVision und Arcane sowie neue Staffeln von Ted Lasso und Cobra Kai. Von Animationserien über Dramen und Krimis bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist für alle etwas dabei.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Werdet ihr euch Antlers auf Disney+ anschauen?