Mit Snowpiercer-Star: Disney+ lockt mit Trailer für Musical-Sensation

In Snowpiecer kämpft sich Daveed Diggs aktuell durch eine eisige Hölle auf Netflix. Seinen Durchbruch feierte er in dem Broadway-Musical Hamilton, das demnächst auch auf Disney+ zu sehen ist.

Auf Netflix wühlt sich Daveed Diggs in der Snowpiercer-Serie momentan durch die ellenlangen Gänge des titelgebenden Zugs. Doch hierbei handelt es sich nicht um seine erste große Rolle. Schon zuvor wusste der Schauspieler, Rapper, Sänger und Songwriter auf der Bühne zu beeindrucken. Für seine Darbietung in Hamilton gewann er sowohl einen Tony als auch einen Grammy.

Erster Trailer zu Hamilton auf Disney+ enthüllt

Obwohl ursprünglich ein Kinostarts 2021 geplant war, bringt Disney+ die Musical-Sensation vom Broadway direkt ins Wohnzimmer. Amwird die Hamilton-Aufzeichnung mit der Originalbesetzung auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Passend dazu ist nun ein Trailer eingetroffen, der uns einen ersten Vorgeschmack auf das musikalische wie mitreißende Vergnügen beschert.

Bei Hamilton handelt es sich um ein Musical, das von Lin-Manuel Miranda geschrieben und komponiert wurde. Die Geschichte dreht sich um den amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton, der ebenfalls von Miranda verkörpert wird. Daveed Diggs ist derweil in einer Doppelrolle als Marquis de Lafayette und Thomas Jefferson zu sehen.

Schaut den Trailer zu Hamilton:

Hamilton - Trailer (Deutsch) HD

Die Hamilton-Aufzeichnung wurde zwei Wochen vor dem ersten Wechsel der Darstellerriege im Richard Rogers Theatre in New York unter der Regie von Thomas Kail aufgezeichnet. Insgesamt wurden drei Aufführungen gefilmt und mit zusätzlichem Material ohne Publikum ergänzt. Das Ergebnis wartet mit einer Laufzeit von rund 160 auf. Nachfolgend findet ihr alle Namen der Hauptbesetzung:

