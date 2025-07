Nach Superman kommt Supergirl: So wird der nächste Film im DC-Universum vorbereitet

Im Finale des neuen Superman-Films tritt kurz die Cousine des Helden auf. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos über die Zukunft von Supergirl, die von House of the Dragon-Star Milly Alcock gespielt wird.

Der neue Superman-Film stellt erstmals David Corenswet in der Titelrolle als großen Henry Cavill-Nachfolger vor. Gleichzeitig ist der Blockbuster ein wichtiger Startschuss für die neue Ausrichtung der DC-Filme im Kino. Dazu haben Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran einen umfassenden Plan entworfen, der viele Filme und Serien über Jahre in Phasen einteilt.

Wer den aktuellen Superman-Film schaut, erlebt am Ende den überraschenden Auftritt einer Figur, die nächstes Jahr ihren eigenen Solofilm im sogenannten DC Universe (DCU) bekommt: Supermans Cousine Kara Zor-El aka Supergirl.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Superman-Finale!

Das passiert in der Supergirl-Szene im neuen Superman-Film

Gegen Ende des neuen DC-Films befindet sich der Held nochmal in der Festung der Einsamkeit. Hier wird ihm verkündet, dass seine Cousine im Anmarsch sei, die dann direkt in den eisigen Schauplatz reinplatzt.

Kara Zor-El wird comicgetreu als chaotisch-überdrehtes Partygirl im Heldinnenkostüm präsentiert, die sich vor allem darüber freut, ihren Hund Krypto zurückzubekommen. Wie sich herausstellt, hat Superman die ganze Zeit für seine wohl nicht gerade zuverlässige Verwandte auf das ungezähmte Tier aufgepasst. Kara läuft dann mit dem Tier davon und ihr kurzer Auftritt in Gunns Superman ist damit schon wieder beendet.

So geht es nach Superman mit dem Supergirl-Film im DCU weiter

Die Szene mit der Figur, die von House of the Dragon-Star Milly Alcock gespielt wird, ist ein klarer Teaser für den kommenden Solofilm der Heldin. Im aktuellen DC-Plan von Gunn und Safran ist Supergirl der nächste Kinofilm, der in den USA am 26. Juni 2026 starten soll. Ein deutscher Termin ist derzeit noch nicht bekannt.

Zuletzt sah man die Figur in Gestalt von Schauspielerin Sasha Calle im Superhelden-Flop The Flash. Da das bisherige DC-Franchise von dem neuen Kreativduo eingestampft und mit neuen Stars generalüberholt wird, kehrt Calle nicht in der Rolle zurück. Stattdessen wurde Alcock im Januar 2024 als neue Supergirl-Darstellerin besetzt. Bei dem kommenden Solofilm hat I, Tonya-Regisseur Craig Gillespie die Inszenierung übernommen.

Zum Inhalt des neuen Supergirl-Films sind noch keine Details bekannt. Die Dreharbeiten wurden am 10. Mai 2025 beendet. Neben Alcock sind in dem DC-Blockbuster unter anderem Matthias Schoenaerts als Bösewicht Krem of the Yellow Hills sowie David Krumholtz und Emily Beecham als Supergirls Eltern Zor-El und Alura In-Ze zu sehen. Superhund Krypto kehrt als Haustier von Kara natürlich ebenfalls zurück.

Supergirl soll außerdem einen ersten Cameo-Auftritt von Jason Momoa in seiner neuen DC-Rolle als Lobo enthalten. Nach Aquaman wurde der Star Ende 2024 offiziell in der Rolle des intergalaktischen Kopfgeldjägers für das neue Superhelden-Franchise von Gunn und Safran gecastet. Ob Momoa danach auch seinen eigenen Lobo-Solofilm bekommt, ist aktuell noch nicht bekannt.