Netflix-Katastrophe mit Leonardo DiCaprio: Die 8 absurdesten Star-Auftritte in Don't Look Up

Im zweitgrößten Netflix-Film 2021 soll ein Meteor auf die Erde krachen – und niemand glaubt es. Das wirklich absurde an der Leonardo DiCaprio-Satire sind aber die Rollen der großen Hollywood-Stars.

Don't Look Up ist der zweitgrößte Netflix-Film des Jahres, erst seit wenigen Tagen zum Streamen verfügbar und schon jetzt ein Phänomen. Die Katastrophen-Satire von Adam McKay widmet sich der Frage: Was, wenn ein Komet auf die Erde zurast und niemand es verhindert, weil jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist? Für manche ist der Film um Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence die perfekte Metapher auf den Klimawandel. Viele Kritiker:innen zerrissen das zweieinhalbstündige Mammutwerk mit Starbesetzung allerdings.

Wie auch immer ihr persönlich den Film nun findet, eines lässt sich nicht wegdiskutieren: Don’t Look Up vereint einige der größten Namen aus Hollywood und lässt sie die vielleicht albernsten Rollen ihrer Karrieren spielen. Von Dune-Star Timothée Chalamet bis Captain America himself, Chris Evans. Hier kommen die größten Star-Auftritte im Netflix-Hit – nach Absurdität gerankt.

Die 8 absurdesten Star-Auftritte im Netflix-Film Don't Look Up

Platz 8: Cate Blanchett als Moderatorin mit Katastrophenfetisch

© Niko Tavernise/Netflix Cate Blanchett und Tyler Perry in Don't Look Up

Eigentlich sollte Cate Blanchett als totblondierte Fernsehmoderatorin mit fragwürdigem moralischen Kompass viel absurder sein, als sie es schlussendlich ist. Brie Evantee macht schließlich einerseits vor laufender Kamera auch noch aus der schrecklichsten Nachricht eine snackable Gute-Laune-Meldung. Andererseits wird sie geil davon, wenn Leonardo DiCaprios Wissenschaftler ihr ins Ohr flüstert, dass die Menschheit restlos ausgelöscht wird. Wegen einer Sache landet Cate Blanchett dann aber doch nur auf Platz 8: Wie absurd kann eine Figur sein, die im Angesicht des drohenden Todes einfach nur noch saufen und über andere Menschen lästern will?

Platz 7: Jennifer Lawrence als motzige Doktorandin

© Niko Tavernise/Netflix Jennifer Lawrence als Kate Dibiasky in Don't Look Up

Kate Dibiasky trägt Pullis und rappt beim Arbeiten schlecht Wu-Tang Clan mit, weil sie cool, edgy und unangepasst ist. Solltet ihr das direkt zu Beginn vergessen: Keine Angst, der Film wird euch immer und immer wieder daran erinnern. Nach ihrer spektakulären Entdeckung des Mörderkometen lässt sich Jennifer Lawrences Doktorandin nämlich primär darauf reduzieren, ständig wütend zu sein und alles dafür zu tun, unangenehm aufzufallen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb gehört Kate zu den Charakteren, die sich zumindest noch ein bisschen echt anfühlen. Wer hat schon gute Laune, wenn die Welt untergeht?! Und sie hat den besten Running Gag des gesamten Films.

Platz 6: Timothée Chalamet als sprechende Skater-Perücke

© Niko Tavernise/Netflix Timothée Chalamet als Yule in Don't Look Up

"Ich bin FeuerPuma142 bei Twitch. Spielen Sie?"

Platz 5: Leonardo DiCaprio als "sexy" Wissenschaftler

© Niko Tavernise/Netflix Leonardo DiCaprio als Dr. Randall Mindy in Don't Look Up

Würde es einen Filmpreis für Schwitzen geben, Leonardo DiCaprio hätte bei seiner Rolle in Don’t Look Up kaum Konkurrenz. Als Astronom Dr. Randall Mindy durchlebt er erst einen überzeichneten Nervenzusammenbruch nach dem Nächsten, um dann aus dem Nichts zum coolsten und sexuell begehrtesten Wissenschaftler der Welt zu mutieren, weil ihm vor einer TV-Show der Bart gestutzt wird.

Immerhin: DiCaprio scheint so viel Spaß an seiner Performance zu haben – oder so unangenehm berührt davon zu sein –, dass er in gleich mehreren dramatischen Szenen so wirkt, als müsste er gleich anfangen zu lachen. Achtet mal drauf!

Platz 4: Ron Perlman als rassistischer Kriegsheld

© Niko Tavernise/Netflix Ron Perlman als Benedict Drask in Don't Look Up

Benedict Drask ist das Vorzeigeklischee eines Amis. Er trinkt Whiskey, liebt Waffen und hat komplett absurde Militärvorstellungen davon, was Stärke und Männlichkeit bedeuten – was von seinem Umfeld damit entschuldigt wird, dass er eben Teil einer älteren Generation ist. Selbst dann noch, als der All-American-Hero bei einer live übertragenen Rettungsmission eine pathetische und unglaublich rassistische Ansprache anstimmt. Klingt platt, funktioniert aber genau deshalb, weil Ron Perlman genau die richtige Art von Absurdität transportiert. Und zu den wenigen Stars im Film gehört, die sich nicht angestrengt für die Oscar-Saison warmzulaufen scheinen.

Platz 3: Meryl Streep als weiblicher Trump

© Niko Tavernise/Netflix Meryl Streep als Janie Orlean in Don't Look Up

Die US-Präsidentin in Don’t Look Up ist eine totale Katastrophe. Allerdings vor allem deshalb, weil nicht einmal Meryl Streep es schafft, dieser Figur so etwas wie Glaubwürdigkeit einzuhauchen. Mal ist Janie Orlean der Inbegriff der kalkulierten Berufspolitikerin. Mal verschickt sie Bilder ihrer Vulva und stolpert treudoof jedem Mann hinterher, der mit irgendeiner dämlichen Idee um die Ecke kommt. Das Absurdeste an Janie Orlean ist, dass ihr Charakter so wenig Sinn ergibt. Vielleicht ist es im Jahr 2021 aber auch einfach nicht mehr möglich, eine Trump-Parodie zu drehen, die sich nicht wie die Kopie einer Kopie einer Kopie anfühlt, bei der irgendwann die Druckertinte zur Neige gegangen ist.

Platz 2: Chris Evans als pseudo-politisch engagierter Schauspieler, der … MOMENT!

Don't Look Up - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Chris Evans schafft das, was nur wenige Hollywood-Stars fertig bringen: Er spielt ganz uneitel eine brutale Überzeichnung seiner selbst. Devin Peters ist Action-Star und fest davon überzeugt, dass es zu jedem Thema zwei richtige und bedenkenswerte Standpunkte geben kann. Im Fall von Don’t Look Up bedeutet das: Die Leute, die nicht durch einen Kometen sterben wollen, sollen sich einfach mal nett mit denen unterhalten, die den Kometen nicht als Bedrohung wahrnehmen. Hier hält der Film nicht nur uns als Gesellschaft den Spiegel vor, sondern vor allem Captain America selbst. Chris Evans hatte mit "A Starting Point" nämlich mal einen ähnlichen überparteilichen Politik-Ansatz, der … nicht so gut ankam.

Platz 1: Jonah Hill als menschgewordene Mommy Issues

© Niko Tavernise/Netflix Jonah Hill als Jason Orlean in Don't Look Up

Jonah Hills Rolle als Präsidentinnensohn und unfähiger Chief of Staff der eigenen Mutter spaltet die Zuschauenden. Ist Jason Orlean nun eine der witzigsten Figuren in der sowieso schon komplett überdrehten Satire oder selbst für Don’t Look Up-Verhältnisse zu drüber? Für zusätzliche Verwirrung sorgt dabei, dass Hills Performance immer wieder so wirkt, als hätte er entweder andere Regieanweisungen bekommen oder würde eine komplett andere Szene spielen als der Rest.

Damit sichert sich Jonah Hill nicht nur einen Platz auf unserer Liste der nervigsten Filmcharaktere 2021, sondern auch die verdiente Spitze der Don’t Look Up-Absurditätsrangliste. Zumindest bekommt Jason Orlean ganz am Ende des Films den letzten Lacher. Auch, weil sonst niemand so schön affektiert eine Herrenhandtasche trägt.

Der Jahresrückblick im Podcast: Die 12 besten Streaming-Filme 2021 bei Netflix & Co

Bei Netflix, Amazon und anderen Streaming-Diensten feierten dieses Jahr Hunderte Filme ihre Premiere. Damit ihr den Überblick nicht verliert und ein paar Tipps mit in die Weihnachtszeit nehmt, stellen Jenny Jecke, Patrick Reinbott und ihr Kollege Pascal Reis aus der FILMSTARTS-Redaktion und dem Podcast Leinwandliebe ihre besten Streaming-Filme des Jahres vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alle drei haben dafür ihre persönliche Top 5 vorbereitet. Voraussetzung war, dass die Filme 2021 bei einem Streaming-Anbieter oder als Video-on-Demand in Deutschland Premiere gefeiert haben. Deswegen sind reguläre Kinostarts, mit Ausnahme von bestimmten Netflix-Filmen, ausgeschlossen.



Wie findet ihr Don't Look Up?