Netflix verliert Klassiker an Disney+: 32 Filme verschwinden

Bei Netflix verschwinden wieder einige Filme und Serien aus dem Angebot. Im Angebot macht sich der Start von Disney+ bemerkbar. Wir haben für euch die Übersicht.

Wer noch einige Lücke in der Filmografie von Bruce Willis, Ben Stiller, Adam Sandler oder Eddie Murphy hat, der sollte sich beeilen. Bei Netflix verschwinden in den nächsten Tagen einige Filme und Serien. Dabei sind einige von den oben genannten Stars dabei, ebenso wie Filme mit Russell Crowe und Brad Pitt.

Mehr auf dem heimischen Sofa: Starke Netflix-Starts im April

Nutzt also die Chance, bei Netflix über einen verrückten Professor Eddie Murphy zu lachen, den Gladiator Russell Crowe in der Arena zu sehen oder in als Robin Hood mit Pfeil und Bogen zu bewundern. Außerdem könnt ihr bei der Flucht des Außerirdischen Paul dabei sein, die Elenden in Form eines Musicals mitsingen und eine witzige Zombie-Apokalypse erleben.

Von Netflix zu Disney+: Die Hexe und der Zauberer wechselt die Plattform

Die Hexe und der Zauberer ist ein Disney-Klassiker. Es ist der 18. abendfüllende Zeichentrickfilm des Studios und erschien 1963. Beim Start des neuen Streamingdienstes fehlte er aber. Nun laufen die Rechte beim Konkurrenten Netflix aus und so wandert der Trickfilm direkt nach Hause zu seinen anderen animierten Kollegen.



Interessierst du dich für ein Abo bei Disney+ ?

Dann klicke auf den Link, informiere dich und schließe ein Abo ab: Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Affiliate-Link unterstützt du Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung.

Zudem erhältst du bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, du kannst nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern. Viel Spaß!

Alle Filme und Serien bei Netflix, die verschwinden

Das Ende der ETA



Radical – Eine kontroverse Geschichte über Dadá Figueiredo



American Experience: Der Zirkus



Blood+



Einsatzgruppen, les commandos de la mort



Prohibition



Podcast für Netflix-Nutzer: Wie gut sind Elite und Haus des Geldes?

In einer Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes und beantworten, ob sie sich lohnen:

Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der derzeit angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet Spanien bei Netflix boomt, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sich sonst noch lohnen, ergründen Andrea, Esther und Jenny.